Els Bombers han atès 113 avisos per pluja intensa durant la nit d'aquest diumenge

Els Bombers de la Generalitat han atès 113 avisos per la pluja intensa que ha caigut la nit d'aquest diumenge: 34 han estat a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord; 78 a la Sud, i un a Tarragona.





El cos ha informat en diversos apunts a Twitter que molts dels serveis no s'han pogut fer perquè "hi havia molt poca aigua acumulada".





S'han atès avisos a Badalona (20), Sabadell (6), Sant Adrià de Besòs (2), Santa Coloma de Gramenet (2), Sant Quirze de Vallès (1), Cabrera de Mar (1), Mataró (1) i Granollers (1) (Barcelona).





I també han atès incidents (51), Gavà (12), l'Hospitalet de Llobregat (5), Cornellà de Llobregat (4), Sitges (2), Sant Joan Despí (1), el Prat de Llobregat ( 1), Esplugues de Llobregat (1) i Viladecans (1) i una més a Cunit (Tarragona).





La majoria dels avisos han estat per inundacions de baixos, i també hi ha hagut per goteres, embornals embussats, carrers plens d'aigua i cotxes avariats i cap persona ha resultat ferida.





Protecció Civil de la Generalitat ha informat en un tuit que durant la matinada hi ha hagut un tall momentani de la línia de Rodalies R2Sud per falta de tensió entre Gavà-Bellvitge i la caiguda d'un arbre entre platja de Castelldefels-Garraf i també ha estat tallada la C-32 per acumulació d'aigua a Gavà.