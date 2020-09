Detenen a Mallorca a un grup que suplantava a terceres persones per treure diners dels bancs

Agents de la Policia Nacional han detingut tres homes i una dona que pressumtament formaven un grup delictiu dedicat a suplantar a terceres persones per extreure importants quantitats de diners en efectiu d'entitats bancàries.









Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia Nacional a Balears, les detencions van tenir lloc el passat 27 d'agost, en el marc de l'operació 'Elegance'. Als arrestats se'ls imputen presumptes delictes d'usurpació d'identitat i estafa.





La investigació es va iniciar com a conseqüència d'una sol·licitud de col·laboració emesa per part de la Policia Nacional a Lleó, on el grup criminal havia actuat recentment. Allà havia estat identificat i detingut un dels sospitosos, però la Policia va detectar que un altre s'havia traslladat a Mallorca.





En el moment de la localització i identificació de el grup, els detinguts portaven documentació falsa, que usaven per viatjar i allotjar-se, així com diversos documents d'identitat de tercers i 13.000 euros en efectiu.





Després de la investigació realitzada, s'han pogut aclarir 6 estafes comeses per aquesta formació criminal, a la ciutats de Tarragona, Sevilla, Còrdova, Saragossa i Palma.





La presumpta estafa a la capital balear hauria estat comesa moments abans de la detenció de el grup. El total de diners defraudats puja a més de 50.000 euros.





Segons la policia, els sospitosos utilitzaven documents d'identitat de terceres persones i, fent-se passar per elles, es personaven en diferents entitats bancàries retirant l'efectiu dipositat dels comptes bancaris dels titulars legítims. Per a això es disfressaven amb perruques, gorres i ulleres, efectes que van ser intervinguts d'entre les seves pertinences.





La investigació continua oberta per comprovar si han estat implicats en altres fets similars.