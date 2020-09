ERC no donarà suport als PGE si el Govern central pacta amb partits que defensen "polítiques neoliberals"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha avisat aquest dilluns que la seva formació no donarà suport uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) si el Govern busca el suport de partits que defensen "polítiques neoliberals".









"Si va a buscar partits que defensen polítiques neoliberals no cal ni que despengi telèfon", ha assegurat en una entrevista a Rac1, i ha reclamat a l'executiu que posi les condicions per a una taula de negociació sobre Catalunya, perquè considera que fins ara no ha demostrat res al respecte.





Rovira ha descartat un possible govern tripartit amb el PSC després de les eleccions catalanes, i ha sostingut que ERC es planteja aliances que els permetin ser una alternativa als socialistes catalans: "No hi ha plans de fer una aliança amb una força unionista que no ha demostrat que està per la resolució del conflicte ".





"Esgarrapar vots a l'unionisme"

Ha defensat que la proposta d'ERC és "esgarrapar vots a l'unionisme", ha afirmat que el PSC té molts reptes pendents si vol apropar-se als republicans i ha retret als socialistes catalans que s'ha avançat més en el conflicte català amb el Govern de Pedro Sánchez que amb ells.





"Quan escolto discursos de el PSC referint-se a polítics d'ERC, em sento delinqüent", ha criticat la republicana, que ha assegurat que el PSC no representa els grans consensos de la societat catalana i l'ha titllat d'una força 'sucursalista' de Govern.





Explorar el diàleg

Rovira, que ha publicat aquest dilluns el llibre 'Tornarem a vèncer' (Ara Llibres) juntament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que l'independentisme ha de treure lliçons de l'1 d'octubre i crear una estratègia en forma de reptes, per el que creu que han de ser "molts més i estar més preparats per tornar a guanyar".





Ha apostat per explorar la via del diàleg amb el Govern central "sense ser ingenus i també sense renúncies" i, sobre la unilateralitat, Rovira considera que una confrontació aplicada demà no portarà un resultat diferent al de l'1-O, pel que ha apostat per que l'independentisme es prepari més i tingui més suports.





La republicana ha demanat deixar de banda els retrets entre les forces independentistes, i ha explicat que parla amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "cada setmana", el que creu que serveix per apropar posicions.





"ERC treballarà una aliança que permeti assolir la independència. Només podem tenir una mirada cap a JxCat i la CUP, la resta de formacions no caben en aquesta agenda", ha insistit Rovira, que ha assegurat que ha deixat enrere els retrets del passat i vol buscar un consens estratègic.





INHABILITACIÓ DE TORRA

Sobre la possible inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, pel Tribunal Suprem, Rovira ha destacat que ERC no vol "tornar a dependre del que decideixi la justícia espanyola", però ha sostingut que tampoc volen que ningú utilitzi les institucions per fer electoralisme, en les seves paraules.





Ha apostat perquè "siguin les institucions les que decideixin què volen fer, sense cap interès que no sigui l'interès general", per al que ha dit que s'ha d'obrir un debat amb JxCat.