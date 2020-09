Les malalties neurològiques més comunes del Covid-19 són encefalopaties, encefalitis i patologies neurovasculars

Estudis realitzats per neuròlegs espanyols i recollits en el Registre de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) establert davant la pandèmia del COVID-19, posen de manifest que les encefalopaties, encefalitis i els problemes cerebrovasculars són algunes de les patologies neurològiques més comunes entre els pacients amb infecció activa pel SARS-CoV-2, segons es va a mostrar de forma detallada en el i Congrés Nacional COVID19, la major trobada sanitari celebrat fins ara a Espanya i que impulsen més de mig centenar de societats científiques nacionals.









Dels 232 casos amb símptomes neurològics recollits en el Registre COVID-19 SEN des del 17 de març a el 6 de juny, un 21,9% van ser encefalopatia / encefalitis. El 35,3% dels casos pertanyia a Madrid, seguida de Catalunya (13,7%) i País Basc (9,8%), tres de les comunitats que més casos han tingut. El 58,8% dels pacients van ser homes, amb una edat mitjana de 69,1 anys.





Les síndromes més freqüents van ser: síndrome confusional lleu o moderat (33%) i encefalopatia greu o coma (9,8%). El temps mitjà entre l'inici de la infecció i la clínica neurològica va ser de vuit dies, coincidint amb els dies de més gravetat de la infecció respiratòria (del setè a el desè dia).





Pel que fa a les proves realitzades a aquests pacients, es va practicar punció lumbar en un 60,8% dels casos, detectant PCR positiva per al virus només en un cas; ressonància cranial en el 47% dels pacients, mostrant-alterada tan sols en el 7,3%; i electroencefalograma al 41,3%, alterat en el 61,9%, per la que va ser la prova més sensible en aquests pacients.





Pel que fa a patologies vasculars, van representar un quart (26,7%) dels casos recollits en aquest registre nacional. El 85% van ser infarts cerebrals (ictus isquèmics) i el 11,3% hemorràgies cerebrals, fonamentalment. L'edat mitjana va ser de 67 anys i el 64,5% van ser homes.





El temps mitjà entre l'inici de símptomes respiratoris i neurològics va ser de 11 dies en el cas dels ictus isquèmics i de 12,5 dies en el cas dels hemorràgics. Mentrestant, van requerir ingrés a la UCI el 30,6% dels pacients i la mortalitat va ser del 16,1%. El 62,9% dels casos van ser considerats com probablement relacionada amb el virus.