El Maldà presenta la nova temporada amb nou espectacles

Fer teatre és, per descomptat, un exercici de vocació i d'amor, però en els temps que corren, indubtablement també una aposta de risc i un acte d'heroisme. Només així es pot comprendre que els teatres alternatius de la nostra ciutat mantinguin la cartellera coberta i anunciïn novetats per a aquesta nova i incerta temporada que iniciem. Vegeu si no el Cas del Maldà, un espai minúscul situat al carrer de el Pi, pràcticament el saló d'una antiga casa burgesa, la capacitat habitual és d'un màxim de seixanta espectadors. Doncs bé, reprèn l'activitat d'acord amb les mesures dictades per l'autoritat pertinent, és a dir, amb un aforament limitat a la meitat: trenta espectadors. Amb ells, i en el cas de posar el cartell de "no hi ha entrades", potser poden fins i tot sobreviure. La nostra més rendida admiració.









El cas és que l'anterior temporada anava sobre rodes. Fins a la paralització de mitjans de març van tenir una ocupació del 75% del seu aforament -una cosa superior a el de l'anterior- i per la sala van passar 6.650 espectadors. Però el dia 16 de març tot se'n va anar en orris i encara que van mantenir el contacte amb el seu públic a través de YouTube i dels muntatges denominats "Dilluns de merda", la veritat és que l'aixeta econòmica va quedar sec. Doncs bé, malgrat tot això, els ànims no han decaigut i acaben de presentar la programació de la nova temporada que, si bé una mica més modesta, contempla un total de nou espectacles, dels quals cinc estrenes i els restants, reposicions. Tots amb un denominador comú: dramatúrgia contemporània catalana basada en el text, la música i en una sèrie d'eixos temàtics (la mirada crítica sobre la dona en la nostra societat, la situació dels refugiats, l'arbitrarietat de la justícia i els diferents prejudicis)

Heus aquí els títols: "Barbes de balena", una creació col·lectiva basada en l'experiència de la primera mèdica espanyola, la doctora Dolors Aleu, que està ara mateix en cartell fins a l'1 d'octubre. El seguirà "El silenci dels telers", una reflexió sobre les dones treballadores de les antigues colònies tèxtils catalanes; "Una galàxia de cuques de llum" a manera de monòleg sobre la justícia a la perifèria de sistema; "Akelarre", espectacle de cabaret de The Feliuettes; "Nadales", amb una visió contraposada a el sentit comercial de les festes nadalenques; "Boira a les Orelles", sobre l'aprenentatge d'un nen sordmut viscut en primera persona per un dels intervinents; "El bon policia", de Santiago Rusiñol; "Alhayat o la suma dels dies", amb algunes experiències personals dels i les intèrprets; i "Mistela, Candela, Sarsuela", musical que recupera tres sarsueles de Pitarra.









Un programa sense dubte interessant, que es comprometen a executar ... si les circumstàncies no ho impedeixen perquè, com van dir els responsables d'El Maldà, "continuem oberts passi el que passi i encara que haguem de suportar algunes interrupcions".