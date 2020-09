Ansu Fati es gradua amb la selecció amb una exhibició davant Ucraïna

La selecció espanyola de futbol es va imposar amb claredat a la d'Ucraïna en un partit que els homes de Luis Enrique van dominar de principi a fi i en el qual el jove blaugrana Ansu Fati va oferir tot un recital.





Tot just s'havien disputat dos minuts de joc, quan el del planter blaugrana es va internar a l'àrea i va ser derrocat per Kryvtsov. El corresponent penal es va encarregar de transformar-lo Sergio Ramos, però Fati ja havia deixat clar que el partit era seu.





Abans de la mitja hora de joc, el mateix central de el Reial Madrid va augmentar l'avantatge espanyola amb un gran cop de cap. I tot just tres minuts després, va ser Ansu Fati qui va anotar el seu primer gol com a internacional absolut per tancar una primer part esplèndida en què va deixar clar que té un sensacional recorregut per davant.





Després del descans, la selecció espanyola va abaixar el pistó. Amb prou avantatge per afrontar els minuts que restaven sense preocupacions, els de Luis Enrique es van limitar a controlar el joc, encara que van poder augmentar el seu avantatge després d'un fort xut d'Óscar al travesser. Si va encertar Ferran Torres, que va tancar el compte després d'una centrada de Navas.





Alineacions:

Espanya: De Gea, Jesús Navas, Reguilón, Pau Torres, Sergio Ramos (Eric Garcia, m. 60), Thiago, Rodrigo (Óscar, m. 68), Merino, Dani Olmo, Ansu Fati i Gerard Moreno (Ferran Torres, m. 73).

Ucraïna: Pyatov, Oleksandr Tymchyk, Mykhaylichenko, Matvyenko, Kryvtsov, Malinovski, Kharatin (S. Sydorchuk, min. 62), Alexander Zinchenko, Marlos (Tsygankov, min. 55), Roman Yaremchuk i Yarmolenko (Kovalenko, min. 78).

Gols: 1-0 m. 2: Sergio Ramos, de penal. 2-0 m. 28: Sergio Ramos. 3-0 m. 31: Ansu Fati. 4-0 m. 83: Ferran Torres.

Àrbitre: B. Bastien. Targetes grogues: Rodrigo (m. 36), Malinovski (m. 76) i Kovalenko (m. 90).