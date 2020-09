Detinguda per abandonar el seu fill en un bar

La Policia Nacional ha detingut una dona de 39 anys com a presumpta autora d'un delicte d'abandonament de menor d'edat, en concret, el seu fill de 13 anys, a principis d'agost en un bar de Pamplona. Des de llavors, el menor viu en un centre de menors de Navarra.









Els fets van passar quan la presumpta autora viatjava amb la seva actual parella i amb el seu fill des d'una localitat propera a Benidorm (Alacant), on tenien la seva residència habitual, a França.





En el trajecte, la família va parar en un bar de Pamplona, en principi per descansar. No obstant això, la detinguda i el seu nòvio presumptament van abandonar el lloc, deixant al menor només. Aquest va sol·licitar ajuda als transeünts per poder arribar a la Direcció de Policia Nacional, com així va ser, segons ha informat la Policia Nacional en una nota.





Des d'aquest moment, el menor està sota custòdia d'un centre de menors de la Comunitat Foral. Per la seva banda, la Policia Nacional va iniciar gestions per descobrir la identitat i el parador de la seva mare.





En el transcurs de les investigacions, es va tenir coneixement que la dona havia decidit viatjar a Pamplona per visitar al seu fill. D'aquesta manera, quan la mare es va presentar a la capital navarresa provinent de Bilbao, ciutat en la qual resideix actualment, es va procedir a la seva detenció.





La presumpta autora dels fets ha passat ja a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Pamplona. Es dóna la circumstància que la mateixa resideix a Espanya de forma il·legal, per la qual cosa també s'han iniciat els tràmits d'expulsió del territori nacional.