Els nens poden donar positiu de Covid-19 i tenir anticossos de manera simultània

Els nens poden donar positiu de Covid-19 i tenir anticossos de forma simultània, segons han posat de manifest investigadors del Children 's National Hospital (Estats Units) en un estudi publicat al' Journal of Pediatrics '.









"En la majoria dels virus, quan es comença a detectar anticossos, ja no es detecta el virus. Però amb el Covid-19, estem veient tots dos successos, el que significa que els nens encara tenen el potencial de transmetre el virus fins i tot si es detecten anticossos ", han assenyalat els investigadors.





La següent fase de la investigació serà provar si el virus que està present al costat dels anticossos es pot transmetre a altres persones. A més, també es desconeix si els anticossos es correlacionen amb la immunitat i quant duren els anticossos i la protecció potencial contra la reinfecció.





Així mateix, el treball ha posat de manifest que la mitjana de temps des de la positivitat viral fins a la negativitat, quan el virus ja no pot detectar-se, va ser de 25 dies; mentre que el temps mitjà fins a la seropositivitat, o la presència d'anticossos en la sang, va ser de 18 dies, i el temps mitjà fins a aconseguir nivells adequats d'anticossos neutralitzants de 36 dies.





De la mateixa manera, els experts van trobar que els pacients de 6 a 15 anys van trigar més en eliminar el virus (mitjana de 32 dies), en comparació amb els pacients de 16 a 22 anys (mitjana de 18 dies). Les noies del grup d'edat de 6 a 15 anys també van trigar més en eliminar el virus que els nois (mitjana de 44 dies per a les femelles en comparació amb una mitjana de 25,5 dies per als mascles).





"La conclusió aquí és que no podem baixar la guàrdia només perquè un nen té anticossos o ja no mostra símptomes. El paper continu de la bona higiene i el distanciament social continua sent fonamental", han conclòs.