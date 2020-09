Dos detinguts a Aitona per cultivar marihuana amagada en una finca de presseguers

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Aitona (Lleida) una dona de 42 anys i un home de 25, tots dos de nacionalitat equatoriana i veïns d'aquesta població, per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, com a responsables d'una plantació de marihuana que estava amagada entre uns presseguers.













Els agents van intervenir 144 plantes i utensilis fitosanitaris per afavorir el creixement de les plantes, a més d'una tenda de campanya que feien servir de refugi i una emissora per comunicar-se, ha informat aquest dilluns la policia catalana en un comunicat.





Als detinguts se'ls va decomissar 1.961 euros en moneda fraccionada en el moment de la detenció, i aquest dilluns han passat a disposició judicial.