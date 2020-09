Canvis a Salut: Vergés destitueix Pelay i nomena Marc Ramentol nou secretari general

El fins ara director general de Professionals de la Salut de la Conselleria de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, serà el nou secretari general de Salut, en substitució de Laura Pelay, ha informat el departament aquest dilluns en un comunicat.









El relleu, que "s'ha pactat de comú acord" entre la consellera Alba Vergés i Pelay, té com a objectiu, segons el departament, reforçar la conselleria per als propers mesos i potenciar les reformes necessàries per enfortir el sistema de salut de Catalunya.





Salut assegura que Vergés i Pelay feia setmanes que parlaven d'aquesta decisió amb l'objectiu de "refrescar i renovar l'equip" davant la previsible segona onada de covid-19 que pot haver aquesta tardor-hivern i després d'uns mesos molt intensos.





Vergés ha destacat la llauro de Pelay els dos últims anys al capdavant de la secretaria general, enfortint la coordinació en el departament i la relació amb la resta de conselleries de la Generalitat.





Ha destacat la rellevància que va tenir Pelay en la confecció del pressupost 2020, que marcava prioritats com l'atenció primària, els professionals i la prevenció en salut pública, i ha subratllat el seu treball per desplegar els eixos de la legislatura i la seva tasca coordinant, al costat de la Conselleria d'Interior, el pla Procicat davant covid-19.





Ramentol ocupava la Direcció General de Professionals de la Salut des de desembre de 2018 i un dels principals projectes que ha impulsat ha estat el Fòrum de Diàleg Professional, que va aglutinar a més de 70 entitats i va presentar un 'full de ruta' per als propers anys .





Nascut a Barcelona el 1982 i llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar la formació sanitària especialitzada en medicina interna a l'Hospital Vall d'Hebron i el seu àmbit són les malalties autoimmunes i malalties cròniques i multimorbilitat.





L'actual presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, Montserrat Gea (Lleida, 1976), substituirà Ramentol a l'capdavant de la Direcció General de Professionals de la Salut: diplomada en Infermeria i Ciències Empresarials, està especialitzada en polítiques de salut pública .





Els nomenaments de Marc Ramentol i de Montserrat Gea seran aprovats aquest dimarts al Consell Executiu del Govern.