Els Mossos detenen tres traficants de drogues en un pis de l'Eixample

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per tràfic de drogues en un immoble situat al barri de l'Eixample de Barcelona. A l'interior de l'immoble, la policia ha localitzat als delinqüents i han trobat tant drogues com els elements necessaris per a la seva manipulació. .









La policia catalana ha informat que des de feia dies estaven investigant l'immoble i han realitzat seguiments a les persones que han estat detingudes en l'operació. En el moment que han tingut l'oportunitat de detenir els tres presumptes traficants a l'interior de l'immoble han decidit actuar. L'operació s'ha dut a terme a les set del matí d'aquest dimarts.





Un cop al lloc han procedit a la detenció de tres persones per la troballa de metamfetamines, èxtasi líquid, amfetamines, substàncies de tall i bàscules de pesatge dins el pis.