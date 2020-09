ONCE dóna suport a la 'tornada a l'escola' dels 7.300 escolars amb discapacitat visual

Els prop de 7.300 estudiants cecs i amb discapacitat visual greu de tot Espanya es preparen en aquests dies per al seu retorn a les aules davant la nova normalitat. El 99% d'aquests alumnes estudien en centres ordinaris, pel que la seva incorporació a les aules se cenyeix a les instruccions marcades per cada comunitat autònoma, amb el suport de l'ONCE.









Per garantir la seva plena inclusió en l'entorn educatiu, al voltant de 430 mestres itinerants, de les diferents administracions educatives i de l'ONCE treballen per adaptar l'atenció educativa per tal de poder cobrir les necessitats sorgides com a conseqüència de la Covid-19 en tot el relatiu a la seva inclusió a les aules. Entre aquestes adaptacions, l'ONCE ha impartit als mestres de l'entitat un curs centrat en desenvolupar i reforçar les competències digitals per al suport de l'escola a distància.





D'aquests 430 mestres, un total de 37 són també persones cegues o amb discapacitat visual, que ofereixen la mateixa atenció educativa als seus alumnes, amb ajuda dels seus necessàries adaptacions. Tot ells formen part dels Equips Específics d'Atenció a les persones amb discapacitat visual que donen suport als alumnes en els seus centres educatius ordinaris.





Més de el 40 per cent dels 7.273 estudiants amb discapacitat visual rebrà durant aquest curs una formació semipresencial segons les instruccions dictades per les administracions públiques Educatives, en resposta a les normes sanitàries implantades en els centres.





Per garantir que aquests estudiants segueixin el curs, mestres i mestres de l'ONCE, dels Equips Específics reben en aquests dies un curs de formació dirigit a desenvolupar i reforçar les competències digitals per al suport de l'escola a distància, així com per adaptar els recursos necessaris.





Dit curs se centra en repassar conceptes bàsics d'eines ofimàtiques; utilitzar diferents navegadors a Internet buscant la màxima accessibilitat; conèixer diferents plataformes educatives; manejar diverses plataformes de connexió per àudio o videoconferència; facilitar estratègies per revisar l'accessibilitat dels recursos educatius digitals; proporcionar diferents recursos TIC que faciliten l'elaboració de recursos educatius digitals accessibles; proporcionar pautes i estratègies de formació a distància amb els alumnes amb discapacitat visual i millorar la productivitat dels professionals mitjançant eines TIC.





1.300 "PETITS" EN EDUCACIÓ INFANTIL

Durant aquest curs 2020/21, els 7.273 alumnes cecs i amb discapacitat visual, entre els quals s'inclou l'alumnat amb sordceguesa o altres discapacitats associades a la visual, es reparteixen, per nivell educatiu, de la següent manera: 1.265 escolars participen en la educació Infantil; 1.496 estan escolaritzats en Educació Primària; 1.037 han arribat a l'Educació Secundària Obligatòria; 296 cursen Batxillerat; 354 es preparen en la Formació Professional; 749 s'enfronten a la Universitat; i 2.076 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyaments.





Per CCAA, Andalusia, juntament amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, compta amb 1.757 estudiants; Aragó, 214; Principat d'Astúries, 123; Illes Balears, 148; Canàries, 297; Cantàbria, 59; Castella-la Manxa, 317; Castella i Lleó, 365; Catalunya, 1.166; Extremadura, 127; Galícia, 342; La Rioja, 44; Comunitat de Madrid, 1.142; Regió de Múrcia, 315; Comunitat Foral de Navarra, 80; País Basc, 145; i Comunitat Valenciana, 632.