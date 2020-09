Trump carrega contra el Pentàgon: assegura que finança guerres per a satisfer les empreses armamentístiques

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat aquest dilluns contra alts càrrecs del Pentàgon, sense especificar, i els ha acusat de lliurar guerres per augmentar els guanys de les empreses que es dediquen a fabricar material de defensa.













"No estic dient que els militars estiguin enamorats de mi, els soldats ho estan, la gent més important del Pentàgon probablement no ho estigui perquè no volen fer res més que barallar guerres perquè totes aquestes meravelloses companyies que fabriquen les bombes i els avions i tota la resta estiguin feliços ", ha indicat Trump en una roda de premsa, recollida per la cadena de televisió CNN.

El mateix mitjà ha assenyalat que el comentari de el mandatari s'ha produït després que diversos oficials de Defensa hagin relatat a la cadena que les relacions entre Trump i el Pentàgon s'estan tensant.

A més, les paraules de el president nord-americà arriben després que s'hagi revelat que va cridar "perdedors" i "idiotes" als militars nord-americans morts durant la Segona Guerra Mundial i enterrats en el Cementiri Nord-americà d'Aisne-Marne, a França.

Segons un reportatge publicat a 'The Atlantic', Trump va decidir no visitar el cementiri de soldats nord-americana de 2018 perquè temia que la pluja li fes malbé el pentinat: "¿Per què anar a aquest cementiri? Està ple de perdedors", va armar Trump davant els seus col·laboradors.

Des de la Casa Blanca han negat reiteradament aquesta informació que consideren "obra anònima amb fins perjudicials" i el mateix Trump ha defensat els "herois caiguts". "No hi ha ningú que els respecti més que jo", ha reblat.