Casado justifica la destitució de Álvarez de Toledo: "El mínim que es demana és certa coherència en el discurs"

El president de PP, Pablo Casado, ha defensat aquest dimarts la seva decisió de destituir Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu dels populars al Congrés. Segons ha defensat, ell no qüestiona la llibertat de cada diputat però únicament demana "certa coherència en el discurs" que marca la direcció nacional.









En una trobada digital a 'elmundo.es', Casado ha defensat la seva potestat com a president del PP per marcar l'estratègia en qüestions "claus", com és la relació amb el Govern, assenyalant així la defensa d'Álvarez de Toledo d'un govern de concentració amb el PSOE com una de les principals discrepàncies.





El líder dels populars ha reconegut que mai havia fet una "aposta tan arriscada" com la de nomenar Álvarez de Toledo portaveu parlamentària, una decisió que ha reconegut que tampoc era majoritària en el si del partit. "Jo ho vaig fer i no demano res més a canvi que no es manipulin converses privades i que el projecte no es vegi perjudicat", ha explicat.





Casado ha insistit que no demana cap membre del seu equip que actuï al seu favor, sinó únicament que reconegui la seva competència per marcar l'estratègia en "coses claus". "Tinc la millor opinió i la millor predisposició a que tothom tingui cabuda, però el mínim que es demana és certa coherència en el discurs", ha insistit assenyalant que Álvarez de Toledo sap això bé després d'ocupar escó al Congrés durant deu anys i haver estat cap de gabinet d'un secretari general del partit.





"Jo respecto la llibertat, però també la coherència d'un grup parlamentari i d'un partit", ha sostingut responent a les paraules del seu exportaveu parlamentària apuntant que mantindria l'escó al Congrés per comprovar fins on arriba la llibertat d'un diputat ras.





PROJECTE DE CENTRE DRETA "SENSE COMPLEXOS"





Per defensar la seva posició, Casado ha posat com a exemple un periodista, que creu que pot escriure els seus articles amb llibertat però no hauria de criticar el mitjà per al qual treballa o parlar pel seu compte de fusions amb altres capçaleres. "Jo vaig ser portaveu i mai vaig dir una cosa que no cregués però mai vaig arremetre contra el partit en què militava", ha subratllat.





Més enllà de la polèmica, Casado ha explicat que el seu objectiu és "reforçar" un projecte de centre dreta "sense complexos en la defensa de les idees, principis i valors". I alhora, defensar les qüestions que més importen als ciutadans com la crisi econòmica, la pandèmia, la sanitat o l'educació.





El líder d'el PP participarà en la clausura de l'escola de FAES, on es trobarà amb l'expresident José María Aznar, amb qui ha assegurat que té "molt bona relació". Segons la seva opinió, això no hauria de ser notícia perquè ell té el compromís de "reivindicar" la història de tot el partit.