Un camioner de Terrassa truca borratxo a la Guàrdia Civil perquè el detinguin, aconseguir l'atur i jubilar-se

"Si no ve la patrulla continuaré el viatge i puc provocar un accident", aquestes són les paraules que va pronunciar un camioner de Terrassa, de 56 anys, després de trucar a la Guàrdia Civil i advertir-los que es trobava borratxo en una àrea de descans de la AP-68. Es dirigia a Bilbao.









Davant l'alerta del conductor, els agents es van presentar al lloc i van localitzar el vehicle.

Dins hi havia el camioner, amb símptomes evidents d'embriagadez i demanant que el detinguessin perquè havia begut molt alcohol. Va amenaçar fins i tot amb colpejar-o amb llançar-se a la carretera perquè el atropellés un cotxe.





Els guàrdies civils van haver d'esperar una estona per conèixer el veritable motiu de tal espectacle: el conductor havia decidit emborratxar per aconseguir que el detinguessin i així, ser acomiadat de la seva empresa. "Vull vacances, cobrar l'atur i després jubilar", va dir el camioner de Terrassa mentre amenaçava amb agredir els agents.





Com es fa habitualment, el conductor va ser sotmès a un test d'alcoholèmia, on va donar una taxa de 0,84 mil·ligrams per litre d'alcohol en aire respirat. És a dir, sobrepassava en gairebé cinc vegades la taxa màxima permesa per a professionals, que és de 0,15 mil·ligrams per litre.





Conduir sota els efectes de l'alcohol amb taxes superiors a 0.60 mil·ligrams per litre està recollit en l'article 379 de el Codi Penal i pot ser castigat de forma alternativa amb penes de presó d'entre tres i sis mesos, multa d'entre 6 i 12 mesos i treballs en benefici de la comunitat d'entre 31 i 90 dies.