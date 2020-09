La DANA es dirigeix a Catalunya després de descarregar més de 120 L/m2 a Mallorca

El nucli de la Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'Atmosfera es dirigeix al nord-est de la Península després de deixar a Balears quantitats importants de precipitació aquest dilluns, amb 120 litres per metre quadrat (l / m2) a Calvià dilluns i 43,3 l / m2 en el que va de dimarts a Lluc, les dues localitats a Mallorca.









Tot i que no deixarà de ploure a l'arxipèlag, el centre de la DANA es desplaça al llarg de la tarda a nord-est peninsular, segons ha informat el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, Rubén del Campo, que indica que durant la tarda d'aquest dimarts i la matinada de dimecres i allí es quedarà estacionada pràcticament tot el dimecres.





A més, ha indicat que a la primera meitat de dimarts Balears és l'enclavament on més ha plogut des que va començar aquest episodi de precipitacions intenses i ha destacat precisament els 120 l / m2 a Calvià (Mallorca) aquest dilluns, dels quals 75 es van recollir en una sola hora.

També ha assenyalat com "significatius" els 95 l / m2 recollits a Andratx, de nou a l'illa de Mallorca.





Així mateix, ha apuntat que dilluns es van produir ruixats d'intensitat torrencial a les Balears i també a la província de Barcelona. En aquest context ha recordat que intensitat torrencial es considera a una acumulació superior a 10 litres per metre quadrat en deu minuts.





Dimarts al matí la major activitat s'ha concentrat a l'illa de Mallorca, amb xàfecs molt forts, entre els quals destaca el de Lluc, amb 43,3 litres per metre quadrat en una hora.





Durant la tarda de dimarts, el portaveu preveu que s'intensifiquin els xàfecs forts o localment molt forts de manera que indica que a Balears es podrà recollir en molts punts més de 40 litres per metre quadrat en una hora i, a més podran estar acompanyats de tempestes i calamarsa.





D'altra banda, les pluges en forma de xàfecs també arribaran al flitoral i prelitoral de Catalunya, a la Comunitat Valenciana i a l'àrea dels Pirineus. En totes aquestes zones, segons Del Campo, els ruixats podran arribar a una intensitat localment forta, és a dir que podrien caure més de 15 o 20 litres per metre quadrat en una hora. També plourà de forma més feble en altres punts de l'àrea mediterrània.





No obstant això, el portaveu preveu que la situació d'inestabilitat continuarà durant la matinada de dimecres i també al llarg del matí, especialment a Catalunya i sobretot, en les seves zones litorals i però litorals. Allà els ruixats podran ser forts o localment molt forts i també seran persistents, de manera que es podran acumular més de 40 l / m2 en una hora i més de 60 l / m2 en menys de 12 hores, especialment a la província de Girona.





Igualment, els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa i també continuaran a l'arxipèlag balear. Del Campo subratlla que durant la matinada els xàfecs seran localment intensos igual que en altres punts de la Comunitat Valenciana i de l'est d'Aragó.





Sembla també que de cara a la tarda de dimecres els xàfecs aniran demanar perdent intensitat i freqüència, tot i que encara podran ser localment intensos, especialment al nord de Catalunya.





Pel que fa a dijous, ha avançat que les precipitacions en forma de xàfecs afectaran principalment a Mallorca i Menorca, on de nou podran ser localment fortes i superaran els 20 l / m2 en una hora i de manera més feble aquestes precipitacions podran afectar la resta de Balears, així com a Catalunya i la Comunitat València.





De cara a divendres, ha pronosticat que amb l'allunyament de la DANA cap a l'est aniran cessant els ruixats "definitivament" en el marc d'aquest episodi, tot i que encara plourà a Mallorca i Menorca, així com en punts de Catalunya, però en qualsevol cas ja no seran "tan intensos" com en jornades anteriors.





D'altra banda, ha avisat que aquest dimarts les temperatures a Canàries són molt altes especialment en les mitjanies orientades a sud. En alguns punts de Gran Canària, com ara la localitat d'Agaete, no s'ha baixat de 31 graus centígrads (ºC) durant tota la matinada de dimarts ia l'aeroport de Tenerife Sud es van registrar 32ºC a les 6.30 hores.





A la tarda de dimarts de nou es podran superar els 35ºC en àmplies zones de l'arxipèlag i la nit "promet ser un altre cop càlida", ja que ha advertit que no baixaran de 27 o 28ºC en molts punts de mitjanies. La situació d'altes temperatures a l'arxipèlag canari seguirà a l'almenys fins dijous.