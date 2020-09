Budó després de la remodelació de Govern: "En cap cas veig un exercici de purga"

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha rebutjat aquest dimarts que la recent remodelació de Govern respongui a un "exercici de purga" política, i ha assegurat que obeeix a la voluntat de enfortir-lo.









Així ho ha explicat en roda de premsa posterior a del Consell Executiu, després que el PDeCAT advertís d'aquesta "purga" després de la sortida de Govern de la llavors consellera d'Empresa Àngels Chacón, l'única que mantenia el carnet del partit que presideix David Bonvehí .





"En cap cas veig cap exercici de purga. Hi ha hagut uns canvis que el president Quim Torra ha demanat perquè considerava que era necessari enfortir el Govern. Em remeto a les seves explicacions", ha subratllat.





Sobre els canvis que estan realitzant els nous consellers, amb el nomenament de nous secretaris generals, Budó ha defensat que, durant el seu mandat poden fer "els canvis que considerin necessaris per al bon funcionament del departament".





"No hi ha cap guió del que cal fer o no. Dependrà de les incorporacions i els reforços que considerin que necessiten fer", ha explicat.