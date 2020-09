Nou brot d'ebola a República Democràtica de Congo

Metges Sense Fronteres (MSF) ha alertat que s'han detectat més de 100 casos d'ebola i gairebé 50 morts a la República Democràtica de Congo, un brot que ja s'ha estès a 12 zones sanitàries de la província.













"Afortunadament, la regió no s'enfronta als mateixos desafiaments de seguretat i de violència que afecten la regió de nord-est de país on va tenir lloc l'epidèmia anterior. No obstant això, els desafiaments logístics a la província de l'Equador són enormes: es tracta d' una regió més gran que les Comunitats de Castella i Lleó o Andalusia, amb zones de molt difícil accés i en la que hi ha pobles als quals només es pot arribar a través de vies fluvials ", ha assenyalat l'organització.





Per arribar a altres localitats, MSF ha informat que cal caminar "hores i hores" a través de boscos, mentre que per accedir a les zones més aïllades només hi ha un helicòpter l'ús han de compartir totes les organitzacions humanitàries presents a la zona .





"L'equip d'emergències de Metges Sense Fronteres a RDC disposa de forma permanent d'unes reserves preposicionades entre les que disposem de vehicles, motos o motors fora borda per a instal·lar en vaixells o canoes. Aquest equip es desplega d'acord a les dificultats geogràfiques de les àrees on hi intervindrem. i en el cas de l'Equador, ens trobem amb tot tipus de reptes. per arribar a la zona de salut de Bolomba, per exemple, vam haver de remuntar en canoa el riu Likelemba amb tots els materials, medicaments i personal ", ha detallat el coordinador logístic de MSF, Mathias Dembo.





Després de la declaració d'aquesta onzena epidèmia de Ebola a la República Democràtica de Congo, MSF va enviar equips a les zones sanitàries de Bolomba, Bikoro, Monieka, Ingende i Lotombe per frenar la propagació de la malaltia, donar suport a la vigilància comunitària i proporcionar tractament ràpid als pacients que es trobaven en aquelles àrees de més difícil accés on el virus estava actiu.





"L'epidèmia s'està traslladant amb la població, per terra i riu, a àrees remotes, en una província on la infraestructura és escassa i on les aldees estan lluny unes de les altres. Per aquesta raó estem implementant una resposta descentralitzada i desplegant els nostres equips prioritàriament en les àrees de salut afectades més remotes, a través de petites estructures a les que les comunitats puguin accedir fàcilment ", ha explicat la coordinadora mèdica de MSF, Maria Mashako.





Actualment, MSF està donant suport a nou centres de tractament i aïllament en cinc zones de salut, amb l'objectiu d'oferir atenció mèdica el més a prop possible dels focus actius. A la zona de salut de Bolomba, a més de donar suport a centre de tractament de l'ebola que s'ha instal·lat a l'hospital general, MSF ha establert dues petites unitats de tractament i aïllament en les allunyades àrees de salut de Boso Mondomba i Yuli. El mateix enfocament descentralitzat s'ha adoptat en les zones de salut de Monieka i Bikoro, on MSF dóna suport quatre petites estructures d'atenció mèdica i aïllament en àrees de salut remotes.





"No només estem donant suport en la resposta al brot d'ebola. També estem prestant serveis en els centres de salut que es troben en els llocs on hi ha focus epidèmics actius i en els eixos principals de Bolomba i Bikoro. El nostre objectiu és garantir la continuïtat dels serveis d'atenció primària i ajudar en la detecció primerenca dels casos sospitosos. Això s'aconsegueix, per exemple, mitjançant la donació de medicaments, la formació de personal mèdic local pel que fa a virus de l'Ebola, o mitjançant l'enfortiment de la prevenció i el control d'infeccions ", ha recalcat el doctor Mashako.





LA IMPORTÀNCIA D'ASSOLIR LA IMPLICACIÓ DE LES COMUNITATS





A l'Equador la població disposa de molt poca informació sobre l'epidèmia. Encara que hi ha zones que sí s'havien vist afectades per anteriors brots, hi ha llocs en què s'enfronten a l'Ebola per primera vegada. Per aquesta raó, els equips de promoció de la salut de MSF estan donant suport als del Ministeri de Salut de país per enfortir la conscienciació i la vigilància comunitària. En Bolomba, Bikoro i Monieka, aquestes activitats de sensibilització són una de les accions clau en la resposta de MSF.





Els enfocaments descentralitzats per respondre a l'epidèmia també complementen a la vacunació que estan duent a terme altres actors implicats en la resposta i que s'està també donant suport des de MSF. Des de l'inici de la vacunació el passat 5 de juny, la vacuna -rVSV-ZEBOV-GP, que ja va ser utilitzada a l'est del país durant la desena epidèmia, s'ha administrat a unes 26.500 persones, segons les dades oficials.





A dia 6 de setembre, s'havien registrat un total de 112 casos de malaltia pel virus de l'Ebola a la província de l'Equador (106 confirmats, 6 probables), incloses 48 morts. Situada a prop de la capital, Kinshasa, la província de l'Equador va experimentar la seva última epidèmia de ebola fa dos anys, entre maig i juliol de 2018. Les zones de salut de Bikoro i Iboko, així com la ciutat de Mbandaka, van ser en el seu moment el epicentre del novè brot de la malaltia pel virus de l'ebola que s'identificava al país.