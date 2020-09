El Govern central aprova la compra de material sanitari contra el Covid-19 per 2.500 milions d'euros

El Consell de Ministres ha aprovat l'Acord Marc per a l'adquisició de material sanitari i equips de protecció individual destinats a Sistema Nacional de Salut (SNS) i altres institucions de l'Estat, per un import econòmic total de 2578739505 euros per a gairebé 3.700 milions d' unitats de producte.









La licitació de l'Acord Marc es va publicar en la Plataforma de Contractació de l'Estat el 4 d'agost, i aquesta mesura s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Ministeri de Sanitat està desenvolupant per a l'abordatge de la crisi del COVID-19.





L'objectiu és agilitzar l'accés als subministraments a través d'una compra centralitzada que evitarà que les comunitats autònomes - excepte la Comunitat Valenciana que no s'ha sumat a l'acord-, les àrees sanitàries de Ceuta i Melilla, el INGESA i els ministeris de Defensa i Interior, hagin d'iniciar processos de licitació cada vegada que necessitin un subministrament.





Així, la finalitat de l'acord és la selecció de subministradors i productes per fer front al COVID-19, i la fixació de les condicions a què s'han d'ajustar els subministraments basats en l'acord marc. Els productes engloben bates, guants, ulleres, mascaretes, tests moleculars COVID-19 i kits d'extracció.





L'import econòmic total de l'adquisició és de 2578739505 euros (IVA i pròrroga inclosos) per a gairebé 3.700 milions d'unitats de producte. Pel que fa al nombre d'empreses presentades en termini han estat 155, que sumen un total de 475 ofertes als onze lots.





"Aquesta tramitació és l'única opció possible per aconseguir en un curt espai de temps disposar, per part de Servei Nacional de Salut, d'el material necessari per fer front a qualsevol eventualitat que pogués produir-se en els propers mesos en relació amb la COVID-19" , assenyala el Govern.





En aquests moments, el INGESA està analitzant tota la documentació administrativa i tècnica rebuda amb la col·laboració d'experts de les comunitats autònomes, l'Agència Espanyola de l'Medicament i Productes Sanitaris i l'Institut de Salut Carlos III.





Un cop resolta la licitació, per al que s'està treballant segons els terminis fixats, els serveis de salut de les comunitats autònomes poden realitzar contractes basats en aquest acord marc en funció de les seves necessitats específiques, sense haver de realitzar cap licitació suplementària.





El procediment d'emergència està recollit en els articles 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març i en el 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.