Sánchez afirma que segueix compromés a resoldre per vies polítiques el "trencament polític i emocional" de Catalunya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que manté el seu compromís amb el diàleg a Catalunya i la seva obstinació de resoldre la situació per "vies polítiques".













En una compareixença en el ple del Senat, ha assegurat que, malgrat les urgències que ha suposat la pandèmia, el Govern continua tenint present la "necessitat d'impulsar l'entesa a Catalunya, una comunitat que ha patit aquests darrers anys un trencament polític i emocional que el Govern espanyol està compromès a resoldre per vies polítiques".





Sánchez ha donat per fet que aquesta obstinació "no serà fàcil" però ha recalcat que manté aquest compromís després que aquest dilluns es reunís amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i acordés que els seus gabinets preparin la propera reunió de la taula de diàleg.





No obstant això, no ha donat més pistes de quan es reunirà aquesta taula que ERC reclama a mitjans de setembre per poder negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).









D'altra banda, ha reiterat davant la cambra territorial la seva obstinació de renovar el sistema de finançament autonòmic "per poder-lo adaptar a la dècada" actual.