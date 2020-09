El Govern central vol eliminar abans que acabi 2020 el terme 'disminuït' de la Constitució

La vicepresidenta primera de Govern central, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimarts que l'executiu té en el seu calendari normatiu la reforma de la Constitució que permetrà eliminar de l'article 49 el terme 'disminuït'. Es tracta d'una iniciativa que es va arribar a acordar al Congrés el 2018, però la seva tramitació es va veure paralitzada per la convocatòria d'eleccions de Pedro Sánchez a l'abril de 2019.









Durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Calvo ha explicat que entre les lleis que el Govern espera impulsar abans que acabi el 2020 està aquesta mesura. "Esperem que surti per unanimitat de tot l'arc parlamentari", ha declarat.





Aquesta iniciativa ja va comptar amb el suport generalitzat de la Comissió de Polítiques per a la Discapacitat de la Cambra baixa. A aquest òrgan va encarregar Calvo, a l'octubre de 2018, un text alternatiu a l'article 49 de la Carta Magna, en resposta a la petició realitzada pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).





L'objectiu de la comissió era, a més de canviar el terme 'disminuït' per 'persones amb discapacitat', incloure en l'article 49 altres punts que incidissin en els drets d'aquest col·lectiu.





TRAMITACIÓ PARALITZADA





Així, el text proposat va quedar acordat d'aquesta manera: "1) Les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest títol en condicions d'igualtat real i efectiva, sense que pugui produir discriminació; 2) Els poders públics realitzaran les polítiques necessàries per garantir una vida participativa, autònoma i independent a les persones amb discapacitat; 3) S'ha de regular la protecció reforçada de les persones amb discapacitat per al ple exercici dels seus drets i deures; 4) les persones amb discapacitat gaudeixen de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets ".





Aquesta redacció va ser aprovada pel Consell de Ministres, al mes de desembre d'aquest any, un avantprojecte de reforma que havia de ser convalidat pel Congrés. Finalment, aquest procés va quedar paralitzat per la convocatòria d'eleccions que el president de Govern, Pedro Sánchez, va realitzar per al 28 d'abril i la conseqüent dissolució de les Corts al mes de març.

Després de realitzar aquest anunci, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha mostrat la seva satisfacció al respecte i ha manifestat que espera "una ràpida remissió" a Parlament de el text, a el temps que ha apel·lat a el "màxim consens possible de les forces polítiques ".