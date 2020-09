La xarxa CaixaForum presenta la seva oferta cultural més àmplia amb 34 exposicions

La directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán, i el director de l'Àrea de Cultura i Divulgació Científica de la Fundació "la Caixa", Ignasi Miró, han presentat aquest matí la programació de la institució per a la temporada 2020- 2021. A l'acte també han participat el director de l'Àrea d'Acció Comercial i Educativa de la Fundació "la Caixa", Xavier Bertolín, i el director corporatiu de Territori i Centres de la Fundació "la Caixa", Rafael Chueca.













Per primera vegada, la Fundació "la Caixa" ha volgut mostrar en un únic acte tota la seva programació cultural per als propers 12 mesos. Així, s'han donat a conèixer tant les 25 exposicions que es podran veure a la xarxa més important de centres culturals privats d'Espanya, com els nou projectes itinerants que l'entitat portarà per tota la geografia espanyola i portuguesa.

La xarxa CaixaForum constitueix un model únic de divulgació de el coneixement, la cultura i la ciència com a motor de millora i progrés de la societat. Una aposta decidida de la Fundació "la Caixa" que, en un moment d'incertesa com l'actual, esdevé més necessària que mai. CaixaForum tornarà a ser un agent actiu i activador de la vida cultural de les nostres ciutats en aquesta etapa de recuperació de la normalitat.

Després de l'esclat de la pandèmia del coronavirus, la Fundació "la Caixa" ha treballat intensament en els últims mesos per reprogramar la propera temporada d'exposicions i adaptar-la a el nou context, incorporant nous continguts relacionats amb el moment actual. Cal destacar la complicitat amb què ha comptat per part de la seva extensa xarxa de col·laboradors per tirar endavant aquesta programació en unes circumstàncies que no sempre han estat fàcils.

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", resumeix així la nova programació: «Des de fa anys, parlem d'un model CaixaForum participatiu, obert i transversal. Uns valors que cobren especial relleu en aquesta nova temporada, que navegarà entre la continuïtat i la innovació. Continuïtat perquè, malgrat els canvis que ha suposat la pandèmia, hem adaptat les exposicions i activitats a el nou context juntament amb els nostres socis nacionals i internacionals; i innovació perquè el nou entorn ens obliga a inventar noves formes d'aproximació a la cultura ».

Es tracta d'un programa multidisciplinari i rigorós, sempre amb una mirada global, des de molt diverses perspectives, sobre els temes que històricament ve tractant l'entitat: art modern i contemporani, arqueologia, cinema i fotografia, arquitectura i disseny, i ciència i natura.

Sis àmbits temàtics travessen tota la programació

Una novetat important és que la programació de la Fundació "la Caixa" redobla els seus esforços per integrar cultura i divulgació científica, dos mons que solen tractar-se per separat, tot i que, a la vida, connecten, es complementen i conviuen. La ciència i la tecnologia són a tot arreu, i el seu coneixement afecta la nostra vida quotidiana.

Les 34 propostes que componen la programació s'agrupen en sis àmbits temàtics: noves tecnologies i nous formats; naturalesa i ciència; la cultura de cinema; una Col·lecció d'Art Contemporani de referència; grans acords amb grans institucions, i reflexions sobre el passat i el present.