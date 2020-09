El TNC va presentar la seva nova temporada amb la qual Xavier Albertí culminarà la seva gestió directiva

"La vida és incerta i probablement ho serà sempre tot i els heroics avenços de la tecnologia. Els humans, però, disposem d'un instrument preciós per afrontar les incerteses: la cultura ", diu Xavier Albertí a la presentació de la programació de la temporada 2020-2021 que s'empara sota el títol de" Respostes i incerteses ". Aquesta serà la seva vuitena temporada a el front de l'coliseu oficial de govern autònom, càrrec en el que serà substituït a partir del pròxim juliol per Carme Portaceli, que ja ha iniciat la seva col·laboració aquest mateix mes com a programadora.













Com notícia prèvia als detalls concrets de la programació, es va informar de la imminent posada en marxa de el projecte TNC digital, de què, però, no es van donar detalls, anunciant que es farien públics al novembre.





Albertí va adonar detallada dels 28 espectacles previstos, indicant que potser poguessin arribar a trenta. Com a símbol dels temps que ens han tocat viure i de la pandèmia que, entre altres moltes coses, ha interromput la vida cultural i, particularment la teatral, la temporada s'iniciarà amb "Decameró", 10 diàlegs al voltant de el text de Boccaccio que , com se sap, evoca una de les últimes mortíferes pestes medievals i que arriba a al TNC precisament quan se celebra el 50 aniversari de la pel·lícula que va fer Pier Paolo Pasolini.





Després seguiran molts textos interessants, entre ells "La dona trencada" de Simone de Beauvoir, sobre la violència estructural de gènere; "L'heroi" de Rusiñol, una obra que recorda les conseqüències de la pèrdua de l'imperi colonial i els problemes de consciència que va suscitar; "Solitud" de Víctor Català; "La nit de la iguana" de Tennessee Williams, en la qual l'autor americà expressava el seu malestar per un món creixentment globalitzat; "Galatea" de Josep Maria de Sagarra, curiosament mal rebuda després de la seva estrena a la fi dels quaranta; o tres innovadores novetats: "L'Emperadriu del Paral-lel" de Teresa Cunillé, amb l'esperit de l'vell Paral·lel dels anys vint i trenta encarnat per una cupletista de ficció anomenada Paula Picard; "Monroe-Lamarr, imaginatiu trobada entre aquestes dues grans actrius de cinema segons text de Carles Batlle i direcció de Sergi Belbel i el redescobriment del patrici Rosend Arús, en aquest cas com a dramaturg, amb la seva obra" 1869 ".













Hi haurà cabaret amb Sol Picó ( "Maleïdes plomes", circ amb Animal Religion "(" Ahir ") i la Companyia Voël (Ex-libris"), ballet amb Lali Ayguadé ( "Hiden"), teatre per a nens i adolescents, amb algunes funcions a l'aire lliure en els jardins i moltes coses més que seria excessivament llarg citar, encara cal afegir que la temporada culminarà amb la posada en escena, dins de la programació del Grec, de "Billy 's violence", per Needcompany, un muntatge basat en tretze tragèdies de Shakespeare en què es tracta sobre la forma en què està present la violència en el teatre.





En la seva tasca paral·lela de caràcter editorial, Albertí va anunciar la publicació de l'obra teatral completa de Víctor Català amb les dotze obres que són conegudes i altres nou, inèdites i incompletes, treballosament rescatades. A final de temporada, la col·lecció de TNC arribarà als 31 volums publicats.





Pel que fa a les localitats es va informar que tindran caràcter flexible, el que significa que es pot sol·licitar el seu reintegrament ens del seu gaudi sense necessitat de causa. Això sí, la venda es realitzarà exclusivament on line o per telèfon i l'aforament es posarà a disposició de el públic en blocs bimensuals.