ERC exigeix a Sánchez una llei d'amnistia per als presos del procés

Esquerra Republicana (ERC) ha aprofitat la compareixença del president Pedro Sánchez al Senat per atacar la Monarquia, que considera "corrupta", i per retreure a Govern que recolzi la seva continuïtat, al temps que ha exigit als socialistes una llei d'amnistia perquè els presos del procés independentista de 2017 siguin posats en llibertat.









La portaveu d'ERC al Senat, Mireia Cortés, ha començant la seva intervenció desqualificant el cap de l'Estat, qüestionant els seus viatges a les diferents comunitats autònomes després de la fi de l'estat d'alarma derivat del coronavirus i per criticar que cada any la Casa del Rei rebi una assignació de 8 milions en els pressupostos.





Però, a més, ha censurat al Govern la independentista catalana per estar "legitimant i donant suport" a una Monarquia "corrupta" permetent que "l'hereu de Franco", en al·lusió a l'Rei emèrit, fugi d'Espanya amb el "botí".





En la seva intervenció, la senadora d'ERC s'ha referit també al "conflicte" català per advertir el president que aquest no podrà solucionar-se mentre es mantingui als presos del procés a la presó "només per posar les urnes" i perquè promulgui una llei d'amnistia per aturar el que considera una "injustícia".





Segons ha defensat, la "gran" majoria de la població catalana s'aglutina al voltant de la llibertat dels presos independentistes ja que la crisi catalana es resolguin mitjançant un referèndum. I, en aquest context, Cortés ha subratllat que la taula de diàleg amb Catalunya "és del tot imprescindible per poder parlar de tot", incloses l'amnistia i l'autodeterminació.





Només així, ha apuntat, hi haurà disposició de parlar dels Pressupostos de 2021. Ara bé, la senadora ha instat Sánchez a decidir amb qui va a acordar-los, si amb Ciutadans o ERC, però l'ha avisat que si s'inclinen per promoure uns Pressupostos socials i transformadors han de saber que aquests seran impossible amb la formació taronja.





I BILDU DEMANA ACTUALITZAR LA POLÍTICA PENITENCIÀRIA





Del seu costat, el seu company de grup parlamentari i senador de Bildu, Gorka Elejabarrieta, ha dedicat el gruix de la seva intervenció a denunciar la política penitenciària a parer d ' "excepció" que practica el Govern ia demanar al president que no desaprofiti l'oportunitat de "contribuir d'una definitiva a la pau".





"Sense resoldre la qüestió dels presos bascos és impossible avançar cap a la pau i Irlanda, Sud-àfrica i Euskadi són exemples d'això", ha manifestat Elejabarrieta, abans d'insistir a Sánchez a la necessitat que compleixi amb la paraula donada fa dos anys, quan es va comprometre a actualitzar la política penitenciària a la situació d'avui. "És hora de passar de les paraules als fets", ha conclòs.