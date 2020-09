Sánchez creu que als catalans els preocupa "controlar el virus" més que "si Catalunya serà independent"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha opinat aquest dimarts que "els catalans no els preocupa ara si hi haurà o no una Catalunya independent, sinó controlar el virus", i que en això està decidit el Govern d'Espanya i tendeix la mà a la Generalitat de Catalunya.









Durant un debat en el Ple del Senat, Sánchez li ha dit al senador de Junts Josep Lluís Cleries que el Govern té clar "que els interessos d'Espanya són els de Catalunya i els de Catalunya són els d'Espanya" i per això li ha demanat "unitat i sensatesa davant de la pandèmia".





També ha recalcat que ara que Junts "teoritza molt sobre fer una confrontació intel·ligent" potser és perquè ha vist que la que han practicat abans no ho va ser. "Per aquí anirien bé, no va ser intel·ligent la confrontació, la confrontació és dialogar i és el que farà el Govern".





Sánchez assumeix que, quan es reuneixi la taula de diàleg, el Govern parlarà de "l'amnistia i el dret d'autodeterminació", però ha deixat clar que ell defensarà "l'agenda de la retrobada" perquè segueix convençut que dins de la Constitució pot trobar-se "una solució dialogada al conflicte a Catalunya".





A ERC, el cap de l'Executiu li ha advertit que és "contradictori" demanar diàleg a un Govern i després no facilitar la seva estabilitat, en pro d'aquest diàleg, donant suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





Així l'hi ha dit la senadora Mireia Cortès, encara que li ha deixat clar que la seva "convicció sobre el diàleg" amb el Govern català no té a veure amb la negociació pressupostària i que el seu grup pot prendre legítimament la decisió que consideri.





Sobre els Pressupostos en si, Sánchez li ha dit a Cortès que pot retreure polítiques com les inversions a Catalunya, però no que el Govern no faci polítiques progressistes.





Amb tot, Sánchez ha insistit està compromès amb tornar a reunir la taula de diàleg entre el Govern central i el Govern català, però que el problema, pel que ha "escoltat el portaveu de Junts", Josep Lluís Cleries, sembla estar en un altre lloc, probablement en el "període electoral" decidit pel mateix president català, Quim Torra.





El cap de l'Executiu ha assenyalat que la taula no ha pogut reunir-perquè la pandèmia ha impossibilitat els desplaçaments i ha deixat clar que ell vol "enfortir aquesta comissió bilateral".





Això sí, igual que solia fer abans que la pandèmia s'interrompés el diàleg, ha insistit que també el Govern hauria de practicar el diàleg amb els partits a Catalunya, i amb el PSC, i ha recordat que al Parlament hi ha una taula que Torra no reuneix des de fa temps.





Sánchez també li ha dit a la senadora d'ERC, que l'ha acusat de "donar suport a una monarquia corrupta", que el PSOE defensa tot el pacte constitucional, "a diferència d'altres que el que fan és defensar un article o un altre el funció del seu interès ".