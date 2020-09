Vergés assegura que Salut té "a punt tots els plans de contingència" per fer front al coronavirus

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat en el ple de Parlament aquest dimecres que el departament de Salut té "a punt tots els plans de contingència en centres sanitaris" per fer front a la crisi del coronavirus.









Ho ha dit en la sessió de control del ple de Parlament en resposta a el diputat de Cs al Parlament Jordi Soler, que ha criticat la "falta de control" de la situació del coronavirus, després retreure-li a Vergés que no té la formació necessària per liderar la sortida de la crisi sanitària.





"No deixarem de fer el que estem fent, que és treballar amb la preocupació del coronavirus i dels professionals, i tenim a punt tots els plans de contingència en centres sanitaris", ha assegurat Vergés.





A més, ha explicat que la prioritat del departament passa per garantir les millors condicions possibles per als professionals mentre té el focus posat en l'atenció primària, que necessita un reforç específic i aplicar "canvis estructurals" perquè sigui eix vertebrador de el sistema sanitari.





En resposta a una altra pregunta de la diputada d'ERC Anna Caula, que ha retret que l'Estat "no finança" el sistema sanitari català, Vergés ha posat en valor la recuperació projectes, com la compra dels hospitals de Reus i de Móra d'Ebre (Tarragona).





A més, ha reclamat que per quan hi hagi quarantenes en centres educatius, "perquè les haurà, perquè hi haurà casos", cal tenir permisos que garanteixin la flexibilitat als pares i mares que hagin de quedar-se a casa arran de la quarantena dels seus fills .