Torra espera que hi hagi un acord d'última hora per limitar el preu del lloguer

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat aquest dimecres que confia que s'aconsegueixi un acord d'última hora per aprovar la llei que busca limitar el preu dels lloguers i que ara mateix no prosperaria de manera completa perquè JxCat, que va ser un dels que van presentar la iniciativa al costat d'ERC, els comuns i la CUP, ha presentat diverses esmenes i les negociacions de les últimes hores amb el Sindicat de Llogaters no han donat fruit.









Ho ha dit en la sessió de control durant el ple de Parlament, a l'ésser preguntat pel president d'ERC a la Cambra, Sergi Sabrià, sobre si Torra farà possible que JxCat acabi votant a favor de la llei, que es votarà aquest mateix dimecres a la tarda.





El president ha defensat que és necessari regular el lloguer i que cal fer-ho tenint en compte la vulnerabilitat dels arrendataris però també dels petits propietaris, però ha demanat no equivocar-se de "adversari", ja que assegura que no és JxCat qui s'oposa , sinó Cs, el PSC i el PP.