La pandèmia ha reduït el consum d'ibuprofèno per l'ús de les màscares i el distanciament social

La pandèmia de l'Covid-19 ha provocat una reducció dels analgèsics, antitussígens i antigripals, particularment l'ibuprofeno i molts medicaments OTC, a causa de l'ús de màscares i el distanciament social.









Així mateix, i segons les dades recollides per l'Observatori del Medicament de FEFE, en els últims mesos s'ha vist un augment de la compra d'antidiabètics i els Deshabituants del tabac causa de finançament rebut a partir de gener de 2020.





Les causes d'aquesta convulsió del mercat cal buscar-les en els canvis d'hàbits de vida imposats per la pandèmia que inclouen el confinament, la falta d'assistència dels infants a les escoles, l'ús de mascaretes i altres mitjans higiènics i també la baixa utilització dels centres sanitaris per por al contagi.





De la mateixa forma en que determinades farmàcies s'han vist afavorides per la proximitat i altres han patit la caiguda de turisme, també la indústria farmacèutica s'està veient afectada en productes de venda estable o dirigida a col·lectius específics com els nens.





És especialment notable la caiguda en el consum dels antiinfecciosos via general, que comprèn els antibiòtics, amb un descens del 13 per cent o els medicaments de l'aparell locomotor (antireumàtics) amb una caiguda del 8 per cent, "sens dubte influït per les notícies que desaconsellen l'ús de l'ibuprofèn a la Covid 19 ".





Menys explicació té, segons han informat des de l'organització, la caiguda dels antiarítmics del 19 per cent o els antitussígens del 15 per cent. "També en l'activitat diària de les farmàcies moltes coses estan canviant tant en les relacions amb els proveïdors com en la integració del món digital, amb la tornada a canal farmàcia de molts productes, ja que ara és possible fer promoció pels laboratoris amb descomptes directes al client, i sense augment de la burocràcia ", ha dit l'editor de l'observatori, Enrique Granda.





En aquest sentit des de FEFE s'ha fet una important aposta amb una empresa, iniciant-se aquest mes un pilotatge que hi haurà d'estendre a més de 9.000 farmàcies, i s'ha unit a la iniciativa proposada al Ministeri de realitzar test ràpids en les farmàcies per determinar la immunitat al coronavirus.