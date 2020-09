Soleá, dels Farruco, serà la representant espanyola a Eurovisión Junior 2020

Soleá Fernández Moreno, sevillana de 9 anys, serà la representant espanyola a Eurovisió Junior 2020 que se celebrarà el proper 29 de novembre a Varsòvia (Polònia), amb un format diferent a causa de la pandèmia del coronavirus.





Sota l'eslògan #MoveTheWorld, la XVIII edició comptarà amb els presentadors en directe en un estudi de televisió a Varsòvia, però els 13 països participants gravaran la seva actuació en els seus països amb l'objectiu de preservar la salut dels artistes.





Segons ha informat RTVE, Soleá Fernández Moreno (Sevilla, 2011) prové de la famílies flamenca 'els Farruco'. "Des de petita destaca l'entusiasme, l'afició i les facultats per al cant, el ball i la interpretació de la petita Soleá, de tan sols 9 anys", ha subratllat la Corporació.





En aquest sentit, ha detallat que, el 2014, amb tres anys, debuta a La Maestranza de Sevilla en un espectacle familiar; i el 2015, amb 4, és protagonista d'un xou nadalenc, 'Nadal en família', on s'estrena com a actriu i bailaora al Teatre Quintero de Sevilla. En 2016 protagonitza un altre espectacle nadalenc creat pel seu pare, Farru, que va estar de gira per diverses ciutats espanyoles. Aquest mateix any fa la seva primera aparició en televisió (Canal Sur).





En 2019 és una de les convidades especials del concert de Ketama a Sevilla; i també participa en una gira nadalenca per diferents teatres espanyols, on comparteix escenari amb artistes com Pitingo, Tomatito o Rosario Flores. A principis de 2020, participa en l'últim disc de la cantant Lya Manuela.





FAN DE CHRISTINA AGUILERA, AITANA I NENA PASTORI





Soleá, segons ha apuntat RTVE, és fan d'artistes com Christina Aguilera, Aitana, Alejandro Sanz o Whitney Houston, en la música pop; i de Niña Pastori, Parrita o José 'El Francès', en flamenc. A més de cantar, li encanta ballar, compondre, fer coreografies davant de l'espill i sentir que està "en una pel·lícula".





Anar a Eurovisió Junior serà per a ella "complir un somni". "És tot, és increïble, perquè estar en un escenari davant de tantes persones és un somni fet realitat", ha afirmat.





Espanya va tornar l'any passat amb Melani a Eurovisió Junior, tretze anys després de la seva última participació. Amb l'artista valenciana, RTVE ha participat en el certamen en cinc ocasions amb molt bons resultats: un primer lloc (Maria Isabel el 2004); dues segones posicions (Sergio 2003, i Antonio José, 2005); el tercer lloc conquerit per Melani el 2019; i un 4t lloc (Dani el 2006).





Melani va ser amb la seva cançó 'Mart' segona favorita dels espectadors (104 punts) i tercera del jurat (108), amb un total de 212 punts, només per darrere de Polònia (guanyadora) i Kazakhstan (2a).