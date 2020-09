Mor Ronald Harwood, oscaritzat guionista d' 'El pianista', als 85 anys

Ronald Harwood, guionista guanyador de l'Oscar en l'any 2003 per 'El pianista', el film dirigit per Roman Polanski i protagonitzat per Adrien Brody, ha mort als 85 anys per causes naturals. El seu agent Judy Daish va confirmar la notícia. "La seva esposa Natasha va morir el 2013 i Sir Ronald deixa als seus fills Antony, Deborah i Alexandra", es pot llegir en un comunicat publicat per la BBC.





Nascut a Sud-àfrica, va ser considerat un dels grans dramaturgs britànics de la postguerra. Les seves obres 'The Dresser' i 'Quartet' van resultar un èxit i van ser adaptades a la gran pantalla.

Harwood es va fer amb l'Oscar a millor guió adaptat el 2003, però ja havia estat nominat en 1984 en aquesta mateixa categoria per 'L'ombra de l'actor', film basat en la seva pròpia obra de teatre. El 2008 va aconseguir una nova candidatura pel seu treball a 'L'escafandre i la papallona', cinta basada en el llibre de Jean-Dominique Bauby que li va valer el premi BAFTA.









L'any 2010 va ser nomenat cavaller durant els honors militars per l'aniversari de la reina Isabel II. En 2018 va concedir una entrevista al diari 'The Boar' en què va parlar sobre el seu treball. "No penso en el meu llegat, crec que és una cosa pompós pensar-hi. Tot el que penso és: '¿Van a viure les obres després de la meva mort?'. I seria molt feliç si visquessin", va afirmar.





Harwood també va ser president de la Royal Society of Literature des de 2001 fins a 2004, i també de la Royal Literary Fund des de 2005. En 1974 va ser nomenat membre de la Royal Society of Literature, cavaller de l'Ordre de les Arts i les Lletres de França a 1996 i comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic en 1999. en 2014 va rebre el premi per tota la seva trajectòria de la National Jewish Theatre Foundation.