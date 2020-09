L'OMS demana una acció mundial contra la sèpsia, causant d'1 de cada 5 morts a tot el món

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat el primer informe sobre la sèpsia, infecció responsable d'una de cada cinc morts a tot el món, en què ha demanat als països dur a terme una acció global per frenar-la.













Fins ara, la majoria dels estudis publicats sobre sèpsia s'han realitzat en hospitals i unitats de cures intensives en països d'ingressos alts, el que proporciona "poca evidència" sobre la situació a la resta de món. A més, l'ús de diferents definicions de sèpsia, criteris de diagnòstic i codificació de l'alta hospitalària fa que sigui difícil desenvolupar una comprensió clara de la seva veritable càrrega global.





"El món ha d'intensificar urgentment els seus esforços per millorar les dades sobre la sèpsia per tal que tots els països puguin detectar i tractar la sèpsia. Això vol dir enfortir els sistemes d'informació sanitària i garantir l'accés a eines de diagnòstic ràpid ia una atenció de qualitat, inclosos medicaments i vacunes segures i assequibles ", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





La sèpsia ocorre en resposta a una infecció. Quan la sèpsia no es reconeix a temps i no es tracta amb promptitud pot provocar un xoc sèptic, insuficiència orgànica múltiple i, fins i tot, la mort. Els pacients que estan críticament malalts amb Covid-19 greu i altres malalties infeccioses tenen un major risc de desenvolupar sèpsia i morir a causa d'ella.





A més, l'organisme de Nacions Unides ha avisat que la sèpsia afecta de manera "desproporcionada" a les poblacions vulnerables: nadons, dones embarassades i persones que viuen en entorns de baixos recursos. En concret, gairebé la meitat dels 49 milions de casos de sèpsia cada any ocorren entre nens, el que resulta en 2,9 milions de morts, la majoria de les quals podrien prevenir-se mitjançant un diagnòstic primerenc i un tractament clínic adequat.





INFECCIONS ADQUIRIDES EN ENTORNS SANITARIS





Així mateix, l'OMS ha informat que la sèpsia sol ser el resultat d'infeccions adquirides en entorns d'atenció mèdica. De fet, aproximadament la meitat (49%) dels pacients amb sèpsia a les unitats de cures intensives van adquirir la infecció a l'hospital, i s'estima que moriran el 27 per cent de les persones amb sèpsia adquirida en un hospital i el 42 per cent dels que s'han infectat en una UCI.





Davant d'això, l'organisme ha assegurat que la millora del sanejament, la qualitat i disponibilitat de l'aigua i les mesures de prevenció i control d'infeccions, com la higiene adequada de les mans, poden prevenir la sèpsia i salvar vides, però han d'anar acompanyades de un diagnòstic precoç, una gestió clínica adequada i l'accés a medicaments i vacunes segurs i assequibles. Aquestes intervencions podrien prevenir fins al 84 per cent de les morts de nadons a causa de la sèpsia.





Per tot això, l'OMS ha demanat millorar els dissenys d'estudis sòlids i la recopilació de dades d'alta qualitat, especialment en països d'ingressos baixos i mitjans; ampliar la promoció mundial, el finançament i la capacitat d'investigació de l'evidència epidemiològica sobre la veritable càrrega de la sèpsia; i millorar els sistemes de vigilància, començant en el nivell d'Atenció Primària, inclòs l'ús de definicions estandarditzades i factibles d'acord amb la Classificació Internacional de Malalties (CIE-11), i aprofitant els programes i xarxes de malalties existents.





Finalment, l'organisme ha demanat als països desenvolupar eines de diagnòstic ràpides, assequibles i apropiades per als nivells d'Atenció Primària i secundària, i per tal de millorar la identificació, vigilància, prevenció i tractament de la sèpsia; i involucrar i educar millor als professionals sanitaris i a la societat perquè no subestimen el risc que les infeccions evolucionin cap a la sèpsia i busquin atenció mèdica immediatament per evitar complicacions clíniques i la propagació d'epidèmies.