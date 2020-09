La Fiscalia de Menors de Barcelona veu "preocupant" l'augment en delictes sexuals, amb 115 el 2019

La Fiscalia de Menors de la província de Barcelona ha constatat un augment en els delictes sexuals, amb 115 l'any passat (39 violacions i 76 abusos), mentre que el 2018 es van registrar 92, i el 2017, 70, un creixement que el fiscal coordinador del servei, Francisco Tabuerna, ha titllat de "preocupant".









Les dades de la memòria de 2019 assenyalen que els delictes de violència en l'àmbit familiar s'han mantingut en valors similars (164 el 2019, 223 el 2018 i 201 el 2017), igual que els delictes de lesions (515, 477 i 498) , davant del que Tabuerna destaca que durant l'any passat no hi va haver "brots específics de delinqüència", i que les xifres globals sobre delictes comesos per menors a la província de Barcelona van ser molt similars a les de 2018.





L'any passat es van duplicar els delictes d'homicidi i assassinat fa a 2018, passant de sis a 12, i també van augmentar els robatoris amb violència, passant de 574 a 2018 a 798 2019, i el fiscal constata que "no ha baixat el nombre d'infraccions registrades, sinó que hi ha hagut un augment en la criminalitat en determinats tipus d'infracció ".





La Fiscalia va registrar 8.739 diligències preliminars en 2019 en aquesta matèria, i va incoar expedients en el 39,51% (3.453) d'aquestes, mentre que els jutjats de menors de Barcelona van adoptar l'any passat 570 mesures cautelars: a 268 van ordenar l'internament del menor en un centre tancat (en 2018, van ser 183), i en 302 la llibertat vigilada (l'any anterior, 204).





Tabuerna considera suficients els recursos per complir les mesures d'internament i llibertat vigilada, tot i que assenyala que "les deficiències es localitzen en la mesura de convivència amb un grup educatiu".





En aquest sentit, lamenta que "el nombre de places disponible és insuficient, la qual cosa implica que en ocasions sigui difícil donar resposta immediata, quan atenent a les circumstàncies del cas i especialment en delictes de violència en l'àmbit familiar, és la mesura més adequada ".





1.500 CONDEMNES, EL 78% DE CONFORMITAT





Els jutjats de menors de la província van dictar 1.781 sentències en 2019, de les quals 1.586 van ser condemnatòries: d'aquestes, al 89,05% de casos la defensa va acordar una conformitat per la condemna que va demanar la Fiscalia.





En canvi, en el 21,12% condemnes no hi va haver acord entre les parts, i els jutjats també van dictar 195 sentències absolutòries, que suposen el 10,95% del total.





Les condemnes van implicar diferents mesures: 94 amonestacions, 384 internaments tancats (108 més que el 2018), 224 internaments en règim semiobert (18 més), 20 internaments terapèutics (tres més), i dos internaments en centres oberts (un més).





També es van imposar 1.538 condemnes de llibertat vigilada (164 més), 106 serveis a la comunitat (un més) i 127 mesures de tasques socioeducatives (quatre més).