Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda! Ja estem aquí de nou, preparats per a informar-vos amb les notícies més destacades del dia.





La notícia més important d'avui és que JxCat ha arribat a un acord amb ERC, els comuns i la CUP per aprovar la llei que limitarà el preu del lloguer a Catalunya. Us ho expliquem aquí .













I ja queda res per a la tornada a l'escola, i totes les institucions estan improvisant a veure, si per casualitat, surt bé. Avui el Govern ha anunciat que els nens majors de 6 anys hauran de portar mascareta a l'escola, de moment, les dues primeres setmanes .









Avui Europa ha perdut una mica l'esperança de trobar ràpidament una vacuna. La farmacèutica AstraZeneca ha anunciat que suspenen l'assaig clínic de la seva vacuna al detectar perillosos efectes adversos.





D'altra banda, Catalunya ha publicat, com cada dia, l'actualització de contagis i morts per Covid-19: 759 nous positius i deu morts en les últimes 24 hores .









En el terreny polític avui han estat especialment cridaneres les declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, que considera que el Govern de Pedro Sánchez és pitjor que la dictadura de Franco . I ho ha dit sense despentinar-se! És clar, l'excés de gomina ajuda.









I com cada dia, segueixen els frecs interns al Govern. Avui Margarita Robles ha llançat un dard a Pablo Iglesias recordant-li que Pedro Sánchez és més important que els ministres i per tant, no li poden exigir comptes. Resumint, li demana que escolti i carrer.









Finalment, us deixem la notícia surrealista del dia: Trump ha estat nominat per al Nobel de la Pau. I no, no és el Dia dels Innocents.













Això és tot per avui. Tornem demà!