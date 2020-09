Barcelona demana fins a vuit anys de presó per rellogar pisos a turistes sense llicència

La Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona demanen penes de presó per a un home que presumptament es va fer passar per altres persones per llogar diversos pisos usant els seus DNI, i després els va rellogar, sense llicència, a turistes a través d'Airbnb: el consistori demana vuit anys de presó, han explicat fonts coneixedores, i el Ministeri Públic cinc, segons l'escrit d'acusació.













L'Ajuntament, que exerceix l'acusació particular en aquesta causa, demana per a l'home una pena de vuit anys de presó, i critica la plataforma Airbnb la seva falta de control, segons ha publicat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts municipals.





En el seu escrit, el fiscal considera que l'home va falsificar diversa documentació, com nòmines i contractes de treball, per aparentar solvència i aconseguir els contractes de lloguer.

Per tot, la Fiscalia veu un delicte continuat de falsedat en document privat, falsedat en document mercantil i d'estafa.





A més, sol·licita per al sospitós una multa de 6.480 euros i una indemnització de 10.000 euros per a l'entitat amb la qual va contractar un préstec de la mateixa quantitat amb una nòmina falsificada.