La postura d'Anticorrupció sobre la peça 'Carol' permet a Corinna Larsen recórrer la seva citació i demanar l'arxiu

La defensa de l'empresària i examiga del rei emèrit Corinna Larsen ha sol·licitat a jutge de la macrocausa 'Tàndem' que se suspengui la declaració de la seva patrocinada, programada per al 28 de setembre, i l'arxiu de les actuacions de la peça número 7 - -'Carol '- recolzant-se en la postura de la Fiscalia Anticorrupció sobre la interlocutòria de reobertura d'aquesta causa.













En aquesta peça, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García-Castelló, investiga el possible encàrrec el 2016 de Larsen al comissari jubilat i en presó preventiva, José Manuel Villarejo, per obtenir dades sobre una assistent personal de nacionalitat espanyola que pogués estar filtrant informació sobre la seva vida privada.





Però en l'escrit de la defensa es demana que s'estimi el recurs de reforma i subsidiàriament d'apel·lació que ja van presentar contra la interlocutòria de reobertura de la peça, al mes de juliol, i que per tant s'acordi el sobreseïment i arxiu de la mateixa perquè no ha quedat degudament justificada la perpetració de delicte i perquè falten "ineludibles pressupostos de procedibilidad".





Per sostenir aquesta petició es recolzen en la conclusió d'Anticorrupció de el 4 de setembre, en la qual es deia que quan el magistrat va decidir reobrir l'assumpte ho va fer recolzant-se en els enregistraments requisades en l'habitatge de Villarejo, i li recordaven el jutge que ja va tenir coneixement de les mateixes al febrer de 2019 i llavors no va reobrir el cas.





A més, recorda el lletrat de Corinna que segons aquest informe de l'ministeri fiscal, "no ha tingut lloc la troballa de cap altra dada vinculat a l'encàrrec referit que corrobori objectiva i mínimament que aquest arribés a executar-se".





A el fil, afegeix que aquest escrit de Fiscalia posava el focus en que si bé el jutge en el seu acte de reobertura sostenia que Villarejo rebia l'encàrrec de Corinna quan estava en actiu a la Policia, la veritat és que es va jubilar el 22 de juny de 2016. "És a dir, mesos abans que es produïssin aquestes converses amb data de 7 d'octubre de 2016", argumenta.





Amb aquestes dates, la defensa sosté que és evident que no es va poder cometre el suposat delicte de suborn internacional perquè Villarejo ja no era comissari, a més que no hi ha dada que corrobori que l'encàrrec s'arribés a produir.





LA QUERELLA DE FISCALIA





A això, suma que no s'ha presentat querella per part de Fiscalia, i això és "requisit de procedibilidad ineludible per perseguir a Espanya delictes comesos per espanyols i estrangers fora de territori nacional".





D'altra banda, la defensa indica en el seu escrit que semblant conclusió s'arriba sobre el suposat delicte de descobriment i revelació de secrets comès a Espanya. Així, afegeix que a més que no hi ha dades que corroboren que s'ha realitzat el fet, no s'ha presentat denúncia per part de l'agreujat.