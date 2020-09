Mor el pare Manel després de ser ingressat per Covid-19

El pare Manel ha mort aquest dimecres a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona als 75 anys, segons han confirmat fonts properes a la seva família de la víctima.









El sacerdot Manel Pousa va ingressar dilluns a l'hospital després d'una setmana amb símptomes de Covid-19. A l'hospital es va constatar que, efectivament, era positiu de coronavirus, encara que sembla que la causa de la mort ha estat una embòlia.





Fins aquest moment no s'ha pogut determinar si l'embòlia tenia el seu origen en la Covid. El pare Manel, creador de la fundació que porta el mateix nom a través de la qual treballava per a la reinserció dels presos, vivia actualment a la parròquia de la Trinitat Vella, on era capellà.