Foment del Treball creu que la llei catalana sobre lloguers és un error

Foment del Treball ha titllat d'error majúscul que el Parlament hagi aprovat la llei que limita el preu dels lloguers, perquè "paralitzarà el sector immobiliari i reduirà l'oferta".









En un comunicat, ha advertit que l'actual mercat de lloguer no és suficient, de manera que "cal ampliar sobretot l'oferta d'habitatge assequible, el gran abandonat des de la crisi de 2008".





La patronal presidida per Josep Sánchez Llibre també considera que els inversors en actius immobiliaris no tindran incentius i que es devaluarà el valor patrimonial de molts propietaris.





A més, assegura que la nova llei ha estat molt decebedor per al conjunt de el sector, a més que "és inconstitucional, antiestatutària i no es podrà aplicar".





Al·lega que no podrà aplicar-se perquè "vulnera la Constitució i l'Estatut en 18 punts del seu articulat. Així ho va resoldre el Consell de Garanties Estatutàries de Parlament".





Foment vaticina que la nova norma perjudicarà tot el sector i a la construcció d'habitatges, "amenaçant l'activitat econòmica fins a arribar a la paràlisi", i amb risc de provocar una contracció de l'oferta.





La patronal recorda a més que ja va advertir fa un any que la nova regulació que es tramitava anava a afectar la seguretat jurídica i a la confiança necessària per als inversors, i que penalitza a les empreses que tenen capacitat per posar al mercat promocions de habitatges de lloguer.





I afegeix que, en comptes de solucionar el problema d'oferta de lloguer assequible, provocarà un efecte contrari perquè "podrà provocar una paràlisi en l'activitat de el sector".





Per Foment, suposarà una reducció de valor de tots els actius immobiliaris residencials lliures i no incentivarà la rehabilitació de parc edificat existent, "molt necessària per millorar el parc d'habitatge" a les ciutats.