El Govern central dóna per fet que el Congrés no aprovarà el decret de romanents

El Govern dóna per fet que l'oposició tombarà aquest dijous al Ple de Congrés l'acord sobre la cessió a l'Executiu dels romanents dels ajuntaments acordat en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), un text que, en principi només va a rebre el suport de PSOE i Unides Podem.









Així ho asseguraven fonts governamentals poc abans de l'inici de la sessió plenària en què es debat la convalidació o no del citat decret. Finalment el text sí serà ratificat per Unides Podem, després d'un acord assolit en 'in extremis' amb el departament que dirigeix María Jesús Montero.





Des de l'Executiu recalquen que no poden fer més propostes per intentar convèncer l'oposició i subratllen que ara hauran de ser els responsables que el decret decaigui els que posin sobre la taula una alternativa.