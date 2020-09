Aragonès, sobre la possible inhabilitació de Torra: "Si hi ha d'haver una interinitat, que sigui breu"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat al consens després de la possible inhabilitació de el president de la Generalitat, Quim Torra, pel Tribunal Suprem, i ha reclamat que "si ha d'haver una interinitat, que sigui breu".













"La qüestió és fer la feina. La denúncia de la inhabilitació la farem, però s'ha de fer la feina", ha assegurat el vicepresident a l'ésser preguntat per la proposta de la CUP d'una presidència simbòlica després de la resolució de TS, en una entrevista aquest dijous a Els Matins de TV3.





Aragonès s'ha mostrat convençut que es posaran d'acord amb Torra, ha apostat per una convocatòria d'eleccions i ha insistit: "No ens podem permetre una situació d'interinitat excessiva", per la situació de crisi provocada pel coronavirus.





El vicepresident feia referència al fet que, després d'una eventual inhabilitació de Torra, ell es convertiria en una mena de president interí sense la potestat de convocar eleccions i als comandaments d'un Govern sense la capacitat d'aprovar uns pressupostos.





Ha assegurat que la decisió de Torra serà la millor per a Catalunya i ha demanat consensuar una resposta "independentment de partits", perquè considera que aquesta situació no pot convertir-se en una picabaralla entre independentistes, en les seves paraules.





PGE

Sobre la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), Aragonès ha afirmat que si es compleix l'acord de amb el Govern de seguir amb la taula de diàleg sobre Catalunya, estan "disposats a defensar els interessos dels catalans a tot arreu, també en els PGE ".





"ERC negociarà, nosaltres no donem suport a canvi de res", ha sostingut el vicepresident, que ha criticat que no es parli de el contingut dels PGE sinó dels suports, i ha defensat que uns comptes amb Cs serien molt diferents que unes acordades amb ERC.





Ha apostat perquè la taula de diàleg es celebri "com més aviat, a la Moncloa o on sigui", ha apuntat que el Govern està còmode sense abordar el conflicte català i ha dit que aniran a parlar d'autodeterminació i d'amnistia.





RAMÓN TREMOSA

Preguntat sobre el nomenament de nous consellers i, en concret sobre el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, Aragonès ha afirmat que el seu departament no xocarà amb el de Tremosa i que hi ha disposició a col·laborar entre ells.





"Els nomenaments es fan per treballar, no per fer ombra entre consellers", ha afegit el vicepresident, que ha recordat que coneix Tremosa des de fa més de 15 anys i ja han estat intercanviant informació, ja que la Conselleria d'Empresa té molts reptes com l'inici de el curs universitari i en l'àmbit industrial, de comerç i turisme.





LLEI DE LLOGUER

El vicepresident de la Generalitat ha assegurat que hi ha risc que el Govern porti a el Tribunal Constitucional la llei de lloguers aprovada aquest dimecres al Parlament, després del que ha assegurat que la Geralitat té les competències: "Esperem que no posin pals a les rodes" .





Sobre la fusió entre CaixaBank i Bankia, el vicepresident ha sostingut que estan preocupats pels treballadors als quals afectarà, així com la vinculació amb Catalunya, i ha recordat que el Govern haurà part de les accions i s'ha preguntat: "¿No hi haurà interferències polítiques? ".





A l'ésser preguntat per una possible fusió de Banc Sabadell, el vicepresident ha descartat parlar sobre rumors i ha afegit que si es produeixen fusions "el desitjable seria que fossin transfrontereres".





Aragonès ha explicat que després de l'anunci de tancament de Nissan, el Govern està treballant amb inversors i multinacionals, però no ha volgut concretar: "La meva obligació és ser discret, el que m'interessa és que vinguin inversions. Quan ho digui serà perquè està ferm ".