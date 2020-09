González Laia assegura que el rei emèrit no va fugir i "va sortir d'Espanya com un ciutadà privat, sense suport del Ministeri"

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha assegurat que el rei emèrit, Joan Carles I, "va sortir d'Espanya i es va instal·lar a Unió dels Emirats temporalment, com un ciutadà privat, sense suport de el Ministeri d'Afers Exteriors" .













"No crec que ningú hagi fugit. Ha marxat i instal·lat a Unió dels Emirats. Està a disposició de les autoritats de país", ha assegurat la ministra en una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio.





González Laya ha sostingut que "no preocupa excessivament aquesta qüestió per a la imatge d'Espanya" i ha concretat que els seus col·legues europeus no li han preguntat sobre la sortida de l'emèrit.





Sobre la immunitat de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, i dels exconsellers i també eurodiputats, Toni Comin i Clara Ponsatí, la ministra ha explicat que hi ha un procediment obert al Parlament Europeu per a "que es vehiculi la petició d'un tribunal espanyol ", i ha subratllat que el Govern no té cap influència en aquest procediment, que serà votat per les famílies polítiques de l'Eurocambra.





Ha afegit que les relacions entre Bèlgica i Espanya són fluides, perquè diferencien entre les relacions polítiques i les judicials, tot i que considera que "seria útil més diàleg entre òrgans judicials" dels dos països.





FONS EUROPEUS

La ministra ha afirmat que els fons europeus es destinaran a un pla de recuperació que "no es basa en l'austeritat", sinó en la transformació de l'economia en quatre pilars: la descarbonització econòmica, digitalitzar l'economia, acabar amb discriminació entre homes i dones, i la inclusió social.





Preguntada per la possibilitat d'un Brexit sense acord, González Laia ha lamentat que això seria perjudicial per als interessos de les empreses i els ciutadans: "Més enllà de si és un fanal, em sembla una irresponsabilitat jugar amb la seguretat d'empreses i ciutadans" .





També ha apostat per reformar el sistema de migració europeu amb criteris d'humanitat i solidaritat entre estats, ha criticat que els estats frontera han d'assumir tota la responsabilitat migratòria i ha demanat "una miqueta més de solidaritat, de comprensió i donar un cop de mà" a la resta de països.