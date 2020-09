Veïns de Lleida ja no confien en la policia i organitzen patrulles nocturnes per a evitar robatoris

Un grup de veïns de Sucs, nucli del terme municipal de Lleida, van començar aquest dimecres a la nit a patrullar amb els seus cotxes per la localitat per evitar robatoris.









"Al menys seixanta persones s'han apuntat per formar part de les patrulles fins a les sis de la matinada", ha explicat a Europa Press aquest dijous un dels homes que participa, Josep Ojer.





Els veïns asseguren que en l'última setmana es van produir cinc robatoris al poble encara que els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, assenyalen que només té registrades dues denúncies des de juny i apunten que en el mateix període de l'any passat les denúncies van ser cinc.





Els promotors van organitzar un pregó al poble per planificar les vigilàncies de dues hores amb dos cotxes en cada torn i dues persones a cada vehicle.





No és la primera vegada que s'organitzen patrulles de vigilància en aquesta població, el gener de 2012 es van organitzar sometents per impedir robatoris en granges o masies a Sucs i en altres localitats lleidatanes com Alcarràs, Almacelles, Maials, la Portella l'Albi o Albesa.