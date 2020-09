Naturgy s'adjudica el subministrament elèctric del Grup Correus per 48 milions

Naturgy, a través de la seva filial Gas Natural Comercialitzadora, subministrarà l'energia elèctrica a les instal·lacions del Grup Correus durant els 2 pròxims anys, fins al 30 de juny de 2022, després d'adjudicar-se el contracte per 48 milions d'euros, ha informat la companyia.













La multinacional energètica va presentar la millor oferta tecnicoeconòmica de la licitació que ha fet possible ser l'adjudicatària del concurs.





El concurs, que puja a 48 milions d'euros impostos inclosos en total, suposa que durant els dos pròxims anys la companyia subministri l'electricitat de tots els subministraments contractats a lliure mercat de al Grup Correu, que tenen un consum total d'energia estimat de 145 GWh anuals, sent per tant el total de 290 GWh.





Es tracta d'un dels contractes més exigents a Espanya tant per volum de subministraments com per l'abast del servei derivat de la gestió integral requerida pel concurs, destaca Naturgy.





El 100% de l'energia subministrada per Naturgy compta amb garanties d'origen. El contracte compta amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals addicionals, fins al 30 de juny de 2024.

Naturgy ja era el proveïdor energètic de Grup Correus i ha presentat la millor oferta econòmica adjudicant-se el total de l'energia elèctrica licitada.





Aquesta adjudicació s'uneix a les grans comptes aconseguides per Naturgy en els últims mesos, entre les quals destaquen els contractes amb Telefónica, Hotusa (la tercera cadena hotelera d'Espanya), o els metres de Barcelona, Bilbao i Màlaga, els tramvies de Múrcia i Saragossa i el Congrés dels Diputats.





Aquests contractes s'emmarquen en la nova política comercial de la companyia que, en línia amb el seu Pla Estratègic a 2022, busca optimitzar la seva cartera de clients, tant d'energia com de serveis.





En l'actualitat, Naturgy compta a Espanya amb més de 7 milions de clients que tenen més de 11 milions de contractes de gas, electricitat i serveis, des del consumidor domèstic fins al terciari i industrial.