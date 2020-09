Les incògnites marquen l'inici de la Lliga de la pandèmia

L'inici de campionat de Lliga 2020-21 està ple d'incògnites. La majoria dels equips encara no té tancades les plantilles i les baixes i altes poden alterar el potencial d'alguns d'ells.









La pandèmia obliga a mantenir les grades dels estadis pràcticament buides de manera que milers d'aficionats hauran de conformar a animar els seus equips des de la tele, sense que de moment es vegi a curt termini una solució. La possibilitat que tot el campionat s'hagi de disputar en aquestes condicions sembla cada dia més real.





ELS DE SEMPRE

Com sol ser habitual, els dos grans favorits per al títol són el vigent campió, el Reial Madrid, i el Barça. Aquest últim s'ha 'garantit' la continuïtat del seu jugador franquícia, Leo Messi, després d'un estiu molt calent en què l'astre argentí no va aconseguir sortir amb la seva d'abandonar l'entitat. Ara queda per saber si el fer d'haver-se quedat a disgust va afectar el seu rendiment, encara que sembla difícil que un jugador de la seva classe no rendeixi a el cent per cent de les seves possibilitats. A més, ara tindrà com a principal aliat en atac a Griezmann, de què l'afició espera molt més del que ha ofert fins ara. Encara que també apareix per aquí i planter Ansu Fati, que aspira a ser la gran revelació de la temporada. Classe i desvergonyiment li sobren.





El principal reforç, de moment, del club blaugrana és Ronald Koeman, que s'asseurà a la banqueta. La sortida d'Arturo Vidal s'ha suplert amb l'arribada de Pjanic i el retorn de Coutinho. Falten sortides importants, com la de Luis Suárez o la d'Umtiti, amb els quals Koeman no compta.





Per la seva banda, el Reial Madrid ha aconseguit per fi desprendre d'alguns jugadors amb els quals portava temps sense comptar, com James Rodríguez, que s'ha anat a l'Everton, o que s'han anat cedits, com Brahim, Vallejo o Ceballos. No aconsegueix desprendre d'una 'gran llosa' que és Bale, de què ja es rumoreja que Florentino Pérez està disposat a pagar perquè es vagi.





Per la resta, manté el gruix de la plantilla de la temporada passada i problemes semblants, com l'estat de forma de què ha de ser la seva gran estrella, Hazard, tot i que s'ha reforçat recuperant a jugadors com Odegaard, de què s'espera molt en el Bernabéu, o Reguilón, que torna després de triomfar al Sevilla.





SEGONS CAP DE SÈRIE

Després d'ells estan diversos equips capaços de donar la sorpresa en qualsevol moment. Són Atlètic de Madrid, Sevilla o València, capaços del millor i el pitjor, que sempre estan a l'espera d'aprofitar una ensopegada dels favorits. Encara que s o objectiu principal és la classificació per a la Champions, lluitaran per dur a les seves vitrines algun títol.





En el quadre matalasser, segueix la filosofia Simeone. L'argentí ha mantingut la confiança de l'entitat malgrat alguns resultats molt adversos i encara que tan sols s'ha reforçat, per ara, amb el jove porter croat Gbric, i el retorn de Carrasco després de la seva etapa a la Xina, aspira, com sempre a plantar cara a Barça i Reial Madrid.





Pel que fa al Sevilla, els de Julen Lopetegui somien a millorar la passada campanya, en què van guanyar l'Europa League. El seu principal reforç ha estat el retorn de Rakitic, tot i que han perdut jugadors tan importants com Banega i Reguilón.





Les coses estan més calentes al València. A part de l'canvi a la banqueta, a la que ha arribat Javi Gràcia, l'enfrontament entre l'afició i els propietaris el club ha arribat a límits insospitats. A més, ha perdut a jugadors importants, com Rodrigo, Parejo o Ferran Torres i amb prou feines s'ha reforçat, de moment.





EUROPA I SALVACIÓ

Després ve un escamot d'equips amb aspiracions a ficar-se en les places europees. Els candidats que en teoria parteixen amb més opcions són Athletic de Bilbao, Vila-real, Betis, Celta o Reial Societat, encara que en aquest cas no es pot descartar a ningú, ja que la competició acostuma a donar moltes sorpreses.





Del rendiment de les seves plantilles en els moments claus del campionat dependran moltes coses i sempre cal tenir en compte que són equips que es mouen en una prima línia que els pot portar de lluitar per estar a Europa a intentar evitar el descens. Tots ells tenen àmplia experiència en les dues situacions.





De la resta dels equips, gairebé tot són incògnites. Molts d'ells són capaços del millor i el pitjor, i de la capacitat dels jugadors d'aguantar la pressió dels moments difícils sortirà la solució a algunes d'elles. Equips com el Granada, que afrontarà una competició internacional per primera vegada en la seva història, Getafe, Llevant, Eibar, Valladolid, Osasuna o Alabès, pugnaran amb els acabats d'ascendir Cadis, Osca i Elx per mantenir-se a Primera, el seu objectiu prioritari. Un cop aconseguit aquest, les seves aspiracions es maximitzen.





ELS EMBOLICS DELS DESPATXOS

A part d'això, es mantenen els embolics habituals entre la Federació i la Lliga. Abans de començar el campionat, ja s'han enfrontat. La Lliga va programar un calendari en el qual s'incloïen partits els divendres i els dilluns i la Federació, que ja va guanyar aquest cas als tribunals, l'ha obligat a canviar-ho, per la qual cosa de moment només hi haurà competició els dissabtes i diumenge, a excepció de les jornades que hagin de disputar-se en cap de setmana.