Els 'narcos' del Camp de Gibraltar tornen a envestir a la Guàrdia Civil en el quart incident en l'última setmana

Agents de la Guàrdia Civil han detingut dues persones després d'aconseguir interceptar un vehicle de gran cilindrada que transportava uns 25 fardells amb aproximadament 700 quilos d'haixix. En la seva fugida per la N-340 direcció Algesires (Cadis), el vehicle sospitós ha envestit un vehicle oficial camuflat que participava en l'operatiu de detenció, causant ferides de diversa consideració als tres agents ocupants del mateix.









Es tracta del quart incident amb xarxes de narcotraficants amb resultat d'atemptat contra agent de l'autoritat en l'última setmana. El primer va ocórrer quan tres agents de la Guàrdia Civil van ser tirotejats mentre investigaven una plantació de marihuana a Bornos (Cadis).





Dies després, a Algesires, dos agents de la Policia Nacional van resultar ferits, un d'ells de gravetat, a l'ésser envestit per un presumpte narcotraficant que acabava de alijar droga, un incident molt semblant a l'ocorregut a Estepona (Màlaga), on agents de la Guàrdia Civil van ser ferits a l'ésser envestits en la seva fugida per un cotxe.





Segons ha explicat la Guàrdia Civil, en l'última operació a San Roque s'ha vist implicat un vehicle que havia estat albirat en el transcurs d'un dispositiu de vigilància establert al litoral quan realitzava la càrrega de droga subministrada per una embarcació semirígida al paratge de la Urca.





En la seva fugida per la N-340, direcció Algesires, el vehicle va envestir contra un dels vehicles oficials camuflats, ocasionant ferides als tres agents que anaven en ell. En l'operatiu han participat agents de les comandàncies de la Guàrdia Civil d'Algesires i Màlaga, de les Unitats GAR, ccon i OCON-SUD de la Guàrdia Civil.





Sobre aquest tema es va pronunciar aquest dijous la fiscal especial antidroga d'Andalusia, Ana Villagómez, recordant que "la violència és consubstancial a aquest tipus d'activitats delictives", ja que "un delinqüent el que vol és fugir, i aquestes fugides sempre són violentes" . En aquest sentit, ha assenyalat que "cada dia les Forces i Cossos de Seguretat es juguen la vida per intentar detenir els delinqüents".





Dilluns passat, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va desplaçar a Cadis per defensar els plans en marxa per fer front al narcotràfic al Camp de Gibraltar, sostenint que el principi d'autoritat s'havia restablert i que la virulència de les organitzacions criminals es devia al fet que estan "desesperats". "Que tinguin clar que no queda impune cap atemptat a Policia o Guàrdia Civil", va sostenir en una compareixença davant els mitjans.