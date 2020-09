El 36% dels usuaris de Càritas Catalunya durant la pandèmia són nous

Càritas Catalunya ha presentat aquest dijous la seva Memòria 2019 i ha analitzat la seva activitat assistencial durant els mesos de pandèmia, constatant que el 36% dels seus usuaris durant la crisi han recorregut a l'entitat per primera vegada o després de no necessitar-durant molt de temps.









Ho ha anunciat en una roda de premsa telemàtica la representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, Cora Mazo; al costat del president de l'organització, Francesc Roig; la representant de la Comissió de Comunicació, Anna Roig; i el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella.





Mazo ha indicat que des del confinament, les peticions d'ajuda a les 10 Càritas diocesanes catalanes per cobrir necessitats bàsiques han augmentat un 63% i que, en el cas d'alguns serveis de l'ONG, les sol·licituds s'han duplicat o triplicat.





El president de Càritas ha reconegut que "els indicadors no són optimistes" i ha recordat que la crisi sanitària s'ha acarnissat amb els col·lectius més vulnerables de la societat, que ja patien problemes de falta d'habitatge, atur cronificat o treball precari.





Segons Roig, la pandèmia ha impactat amb especial virulència en les famílies que més van patir durant la crisi econòmica de l'any 2008, que "ja estaven a mig camí de la sortida del túnel" però que no han pogut resistir les conseqüències socials i econòmiques del Covid- 19.





PLA DE XOC I UNITAT





Per tot això, Roig ha exigit a les autoritat és un "pla de xoc immediat, realista i convincent" per atendre els més perjudicats per la crisi; així com un pacte d'estat social que abordi les problemàtiques que accentuen la seva situació: habitatge, treball, accés al padró, conciliació familiar i precarietat.





En la mateixa línia, Anna Roig ha afirmat: "Venim d'una crisi no resolta, i estem davant les portes d'una crisi davant la qual podem fer alguna cosa, per la qual cosa demanem que aquesta resposta sigui clara i que estigui a la banda de les persones vulnerables ".





Per la seva banda, el Cardenal Omella, que ha clausurat l'acte, ha fet una crida a la unitat per col·laborar amb solidaritat amb els més desfavorits, i ha volgut reconèixer la feina de totes les ONG durant la pandèmia: "Com Càritas, ells també són afluents que desemboquen al riu de la solidaritat ".





El Cardenal Arquebisbe ha afirmat que "Càritas, que és part de l'Església, seguirà estant al servei dels més pobres", i ha demanat aprofitar les dificultats de la pandèmia del coronavirus per ampliar els llaços de solidaritat i fraternitat.





217.171 PERSONES ATESES





Segons dades de la Memòria presentada aquest dijous, les 10 Càritas catalanes van acompanyar en 2019 a un total de 82.139 llars, el que es tradueix en 217.171 beneficiaris de les seves ajudes: un descens del 2% respecte a l'any 2018 que, segons l'entitat, no es repetirà aquest any a causa de l'impacte de l'Covid-19.





Així, Mall ha explicat que "tot i una certa recuperació en l'últim any, la gent que atén Càritas no arriba a poder superar les conseqüències de la crisi del coronavirus", sent les dones (57% del total) i els adults amb nens a càrrec (48% del total), els més perjudicats.





A més, ha advertit Càritas en el seu informe, prop de la meitat dels usuaris de l'entitat no disposen d'un habitatge digne, i aquest percentatge creix any a any: si el 2017 representaven el 34%, el 2018 ja eren el 48%, i el passat 2019, el 49%.





Aquesta situació de precarietat habitacional inclou als beneficiaris sense llar (6%), als que viuen rellogats (20%), a les quals viuen acollides en cases de familiars o amics (12%), els que estan en habitatges d'entitats socials (5%) i els que es veuen obligats a ocupar (6%).





Finalment, Mall ha destacat que, tot i que la majoria dels seus beneficiaris estan a l'atur (61%), hi ha una tendència a l'alça dels anomenats "treballadors pobres": persones que malgrat tenir feina, tenen dificultats per subsistir pel fet que és precari, temporal, mal pagat o de poques hores.