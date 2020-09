Califòrnia ha patit el major incendi de la seva història

El foc ha arrasat a Califòrnia 809.000 hectàrees de superfície, la major de la seva història ja que superen el rècord de 2018, i els incendis queden lluny de la seva extinció, segons ha alertat Greenpeace que denuncia que en bona part aquests megaincendis estan provocats pels combustibles fòssils, que estan darrere de l'augment de la temperatura.









Així, afegeix que precisament en l'Estat de Califòrnia, els permisos per a nous pous de petroli i gas han augmentat un 190 per cent en la primera meitat de 2020, és a dir gairebé el triple.





A més de superfície cremada rècord, el comtat de Los Angeles va arribar a la seva temperatura més alta mai registrada diumenge passat, quan es van assolir 49 graus centígrads.





La portaveu de Greenpeace a Estats Units, Caroline Henderson, ha assenyalat que la temporada, amb més de 96 incendis està lluny d'acabar i ha afegit que tres dels quatre focs més grans registrats a Califòrnia estan en l'actualitat en flames.





"I tot just hem entrat en el que sol ser la temporada d'incendis forestals" pic ". No n'hi ha prou que els nostres líders creen en la ciència climàtica: necessitem que actuïn en conseqüència", ha reclamat.





La portaveu denuncia que tot i que el governador de Califòrnia Gavin Newsom, ha afirmat que un clima càlid està alimentant aquests incendis, al mateix temps "permet l'expansió de la indústria dels combustibles fòssils" i, precisament en el seu mandat els permisos per a nous pous de petroli i gas han augmentat un 190 per cent en la primera meitat de 2020, en comparació del mateix període de l'any passat.





"Hem de donar passos per combatre la crisi climàtica en lloc de retrocedir", apunta.

Al mateix temps, l'ONG acusa l'administració de Donald Trump d'intentar explotar aquests incendis forestals per a justificar la tala o atacar la política d'espais naturals protegits i insta a fer front a "aquests intents descarats" d'aprofitar la crisi en benefici de la indústria de la fusta.





Al mateix temps, afegeix Greenpeace que el fum de foc està empitjorant la qualitat de l'aire, el que agreuja els problemes respiratoris que ocasiona el COVID-19, especialment en els sectors més vulnerables.





A Califòrnia, la pandèmia ha deixat ja al voltant de 14.000 morts (més de 190.000 a tot el país, el més afectat de la planeta). Els incendis, a més, obliguen a evacuacions que podrien posar en risc l'exposició potencial al virus per a milers d'habitants d'aquest Estat.





Per a Greenpeace, el govern de Califòrnia i dels Estats Units haurien de dedicar recursos públics per protegir les llars, preparar la població resident i minimitzar la manera com els incendis forestals i el fum impacten directament en les seves vides i les propietats.





Per això, reclama al governador Newsom que actuï per abandonar els combustibles fòssils i inverteixi en un nou sistema d'energia neta, segura i equitativa per garantir una transició justa per a les persones i els ecosistemes.