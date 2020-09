Metges coincideixen que escalfar el tabac redueix el risc de càncer i altres malalties

Oncòlegs i cardiòlegs coincideixen que l'ús de les alternatives de la indústria a la cigarreta convencional - com el tabac escalfat i els cigarrets electrònics - redueixen el risc de càncer i altres malalties, al minorar entre el 90 i el 95% l'exposició a substàncies químiques tòxiques que es produeixen quan el tabac crema.









Així s'ha exposat aquest dijous en unes jornades sobre reducció de dany que han tingut lloc al Palau nacional de cultura de Sofia (Bulgària) i que ha pogut seguir internacionalment a través d'Internet.





Aquest descens en l'exposició de les noves fórmules genera beneficis enfront de fumar a tots els indicadors mesurats, com ara infeccions respiratòries, metabolisme, infeccions de coll, afecció d'asma, etc., segons ha explicat aquest dijous la doctora Rada Prokopova, citant informes realitzats per la FDA (Administració d'Aliments i Medicaments) dels Estats Units.





ELS NOUS PRODUCTES BENEFICIEN ALS FUMADORS PASSIUS





Aquest descens en l'exposició a substàncies perjudicials no beneficiaria només als fumadors sinó també a aquells passius, que inhalen el fum produït per la cigarreta convencional, va incidir la cardiòloga, que al seu torn va remarcar la importància i el "respecte" cap a l'avaluació de la FDA pel que fa al producte de tabac escalfat iQos, de Philip Morris. "Es tracta d'una institució seriosa", ha afegit.





L'oncòleg David Khayat, que va parlar abans, va culpar el fum generat per cremar el tabac de la major part dels partícules perilloses o potencialment perilloses. "Escalfar deixa de generar moltes de les partícules cancerígenes i està demostrat sense cap dubte que la major exposició a cancerígens provoca més casos de càncer", ha incidit.





El mateix passa amb l'alimentació, va explicar, "entre més carn més augmenta el risc de càncer i entre més peix es consumeix aquest es redueix". "Això és veritat en tots els camps i, per tant, reduir els riscos i l'exposició" és una de les claus, va dir.





Khayat va dir no entendre com hi ha qui rebutja utilitzar polítiques de reducció de danys en el tabac quan s'usen històricament en molts altres camps, com el trànsit, l'alimentació, l'exposició al sol o les relacions sexuals.





"AL FINAL DEL DIA, L'IMPORTANT ÉS REDUIR LES MORTS"





Per al oncòleg i president d'honor de l'Institut Nacional del càncer de París (França), la implantació de fórmules de reducció de dany com el tabac escalfat "no va a eliminar el consum de tabac però sí a reduir les morts, i a la fi de l' dia això és el que els oncòlegs pensen que és el més important ".





L'oncòleg principal de centre oncològic de Costa Rica, Efraïm Cambronero Moraga, va sostenir que "sens dubte la prevenció i la cessió és la millor manera" de reduir els riscos derivats de fumar, però ha apuntat que cal baixar "al món real", on els metges veuen constantment que hi ha molta gent que no vol o pot deixar de fumar.





Per això, ha remarcat que la nicotina --que els nous dispositius segueixen subministrant-- "no és cancerígena, però sí altament addictiva". Així que, va defensar, les noves fórmules tenen el "potencial per ajudar".





ELS NOUS PRODUCTES HAN D'ESTAR "REGULATS I SUPERVISATS"





Cambronero ha remarcat, això sí, que els productes de reducció de dany han d'estar "regulats i supervisats" per evitar casos com el d'Estats Units on la "falta de regulació" impulsar el consum entre els adolescents en edat escolar.





L'oncòleg va remarcar que el "principal" objectiu dels metges "és reduir la mortalitat" i ha defensat que aquests productes són "menys perjudicials". En aquest sentit, ha considerat que "tots els països haurien implantar polítiques de reducció de dany en les seves legislacions".





"Les noves alternatives han de ser regulades i supervisades, en àmbits com publicitat, ingredients o materials. Però poden ajudar a salvar vides, reduir morbiditat i mortalitat, sempre vigilant que no s'impulsen altres consums", ha advocat.





El professor Georgi Momekov, president de la Societat científica de farmàcia de Bulgària, va posar el focus en què els riscos per a la salut de consumir tabac augmenten "segons la temperatura augmenta" i que, per això, la "clau és escalfar" el tabac i no fer-ho cremar.





Ha defensat que es produeixen reduccions en alguns dels marcadors de fins al 90 per cent, com en emfisemes o altres malalties. "Molts indicadors van en la mateixa direcció del que suposaria deixar de fumar i aquestes dades han estat confirmats en estudis independents no finançats per la indústria", ha conclòs.