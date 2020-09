Les tribulacions de Puigdemont i Torra

"Creure que un enemic feble no pot danyar-nos, és creure que una espurna no pot incendiar el bosc", afirmava l'escriptor persa Muslih-Ut-Din Saadi. En les seves obres va temptejar i va analitzar les actituds de l'ésser humà amb ell mateix, amb els governants i amb el món. En les seves obres posa a prova diferents maneres de pensar i punts de vista i intenta oferir una nova forma de vida en pau i convivència tenint en compte les creences i el respecte cap a cada col·lectiu.









Quim Torra, l'executor de les idees "brillants" de Puigdemont, ha estat considerat, des que ocupa el Palau de la Plaça de Sant Jaume, una persona, indecisa, sense criteri i feble. En la seva acció de govern ha estat així, en la seva estratègia de passar a la història, està sent aquesta espurna que vol seguir incendiant la vida política, social i econòmica d'aquest país. Per això, els canvis de consellers legitimen l'expressió de Saadi. El piròman polític ja ha començat la seva ofensiva d'incendiar el que calgui.

Torra que passarà a la història com el president de la Generalitat que menys i pitjor gestió ha realitzat al llarg de la història, està disposat a fer la seva ultima jugada de prestidigitador: no convocar eleccions fins a esgotar el límit- pensa atrinxerar al Palau encara que el condenin- i treure de govern a l'última mohicana del PDeCat per a controlar una conselleria estratègica. Hi ha col·locat a un activista quadrat que portarà més d'un conflicte res més agafar la cartera i amb un mèrit que l'avala: ser persona de confiança de Puigdemont. Les lleialtats són el més important per tenir la confiança del fugit.

Tenir el control de Mossos d'Esquadra, per convertir-los en la policia "patriòtica" que obeeix les ordres polítiques és uns dels seus objectius prioritaris. Així es pot intentar relativitzar les actuacions policials en les manifestacions i altres tuguris dels CDR i tota la tropa d'incontrolats. D'aquesta manera tenen contents a uns quants. Una actitud que se li pot tornar en contra a no ser que ja tingui organitzada la Cheka catalana i estigui fent el sedàs dels ens adeptes ¿ Ho aconseguirà?









La tercera conselleria estratègicament dins de les que governa XCat- cultura, una parcel·la molt desitjable, per moltes raons: controlar el panorama cultural d'aquest país mitjançant el degoteig clientelar de les subvencions. Ja l'expresident Pujol en la seva època explicava que una cultura no es justificava en ella mateixa, sinó com un instrument de promoció, "i en el nostre cas de construcció d'un poble", reflexionava. Un poble adoctrinat, s'interpreta de les seves reflexions. El model de cultural a què aspirava Pujol era una barreja de Dinamarca i Llombardia, una regió europea de gran vitalitat sense cap mena de conformisme, plena de creativitat i d'audàcia, d'imaginació i de modernitat", afirmava en una entrevista. En quins països s'inspiren Puigdemont i Torra?

Tots aquestes jugades ideades pel gironí i dutes a terme per l'actual president són una declaració de guerra a ERC, que diu haver-se assabentat pels mitjans dels canvis. Vol dinamitar tot perquè no arribi a governar. Però no només als republicans li declara la guerra, sinó al propi govern de Pedro Sánchez que després que Rufián aconseguís que Sánchez convoqui la taula de "diàleg", Torra la va dinamita amb dues de les seves propostes: l'autodeterminació i l'amnistia dels polítics presos. Sap que no seran acceptades. Amb la qual cosa, li ha fet bé la punyeta als seus adversaris i socis de governs. Per tant, la taula de diàleg de sords no se celebrará, però la culpa, com sempre és de Madrid i en aquest cas li afegiran que ERC s'ha venut. És clar que tot ho fan pel bé de Catalunya.





Quin merder ens espera en un altre tardor calenta- ja són massa-, amb les tribulacions d'un expresident fugit i un president que pot ser condemnat. Deia Mafalda que "el problema de les ments tancades és que sempre tenen la boca oberta". Doncs això i tot pel seu amor a Catalunya i els catalans ¿I als ciutadans de Catalunya què?