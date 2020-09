Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda! Ja estem aquí de nou, preparats per a informar-vos amb les notícies més destacades del dia.





Aquest dijous s'ha celebrat el ple al Congrés dels Diputats i, després de moltes setmanes de discòrdia, el Congrés ha derogat el decret sobre els romanents municipals . Unes hores abans hem conegut que el Govern demana endarrerir l'edat de jubilació i diu que el sistema de pensions és sostenible .









Sobre la llei dels lloguers aprovada dimecres al Parlament de Catalunya, Foment del Treball ha assegurat que "és un error" .









Després que ahir AstraZeneca anunciés que per a l'assaig de la seva vacuna al detectar perillosos efectes secundaris, avui l'OMS ha fet fora un gerro d'aigua freda sobre els més optimistes , assegurant que no hi haurà vacuna fins 2022.





D'altra banda, Catalunya ha sumat 20 morts en les últimes hores per Covid-19.









Estats Units segueix sent el país que més està patint les conseqüències del Covid-19. Però les desgràcies mai vénen soles: Califòrnia ha patit el pitjor incendi de la seva història .













Això és tot per avui. Tornem demà!