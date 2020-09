El Parlament reprova el Govern per la seva actuació en el confinament de Lleida

El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous una moció presentada pel PP per reprovar l'actuació de la Generalitat per la "descoordinació, la manca d'informació i la improvisació" en el confinament de Lleida i la comarca del Baix Segrià al mes de juliol.









La moció s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris, excepte els d'ERC i JxCat.





El diputat de PSC Òscar Ordeig ha criticat la "improvisació i canvis de criteri" per part de la Generalitat en relació al confinament de les zones lleidatanes, a més de la manca d'informació als ajuntaments i altres administracions en moments de màxima complexitat, ha dit.





Ha explicat que el 2010 el pressupost de la Generalitat destinat a la demarcació de Lleida va ser de 300 milions d'euros, mentre que el dels últims 5 anys ha estat de 40 milions, i ha criticat que hagi baixat la inversió pública en aquestes zones, afectant així al progrés territorial de la zona.





TEMPORERS





En el debat al ple de Parlament d'aquest dijous, el popular Xavier Serrano ha argumentat que el rebrot de Lleida va tenir el seu origen "en la nefasta gestió" que es va fer en relació als temporers, i ha advocat per reprovar a la consellera d' salut de la Generalitat, Alba Vergés, i a la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.





Per a la republicana Gemma Espigares, la moció presentada pel PSC "busca el desgast i assenyalar a culpables" i ha lamentat que la majoria de punts que conté, segons ella, ja s'estan duent a terme o ja s'han realitzat.





Malgrat que el diputat de JxCat Josep Maria Forné ha acceptat que hi va haver "certa desorientació" i ha aplaudit el contingut crític de la moció, ha lamentat que intenti potenciar el desgast polític --en les seves paraules-- tenint en compte la dificultat de gestionar una crisi sanitària com la del coronavirus.





INVERSIÓ PÚBLICA





Des de la bancada de Cs, Jordi Soler ha anunciat que actualment, a pocs dies de l'inici de curs escolar, hi ha prop de 500 professors de baixa per coronavirus a les comarques de Lleida, cosa que ha atribuït a la gestió de Govern, després de retreure que "Lleida està menyspreada".





D'altra banda, la diputada dels comuns Marta Ribas ha lamentat que Lleida sigui el territori amb menor inversió pública, cosa que, segons ella, afecta especialment el sistema sanitari públic i l'atenció primària i que ha determinat la gestió dels recursos per fer davant de la crisi del coronavirus a les comarques lleidatanes.





Des de la bancada de la CUP, Vidal Aragonès ha rebutjat sol·licitar la col·laboració de l'Exèrcit i dels Mossos d'Esquadra --un punt que es demana a la moció-- per fer front a la crisi del coronavirus, ja que, segons el ' cupaire ', la sortida a la crisi no passa per utilitzar més cossos de seguretat, sinó per aplicar més polítiques socials.